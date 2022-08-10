الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تحديد آلية الاستعانة بالحكام الأجانب في الدوري السعودي

تحديد آلية الاستعانة بالحكام الأجانب في الدوري السعودي
10 أغسطس 2022 11:15

 
الرياض (د ب أ)
عقدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعًا مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة آلية الاستعانة بطواقم التحكيم غير السعودية خلال الموسم الرياضي المقبل 2022/ 2023.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، الاتفاق على استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكم غير السعودي دون سقف محدد، كما تم الاتفاق بإجماع الأندية على عدم السماح للنادي بإلغاء الطلب بعد تقديمه خلال المدة المحددة.
وقلّصت لجنة الحكام شروط تقديم طلب طاقم غير سعودي بحيث تكون قبل 14 يومًا على الأقل من موعد المباراة بدلا من 16 على أن يتم إيداع المبلغ المخصص عند تقديم الطلب.
وأوضح رئيس اللجنة السويسري مانويل نافارو استمرار ترحيبه بالالتقاء بكافة مسؤولي الأندية ومناقشة الأمور التي تخص منظومة التحكيم.
وقدم نافارو شكره لتعاون الأندية الدائم مع اللجنة بهدف المضي قدمًا نحو الارتقاء بمستوى الحكم السعودي كأحد أهم دعائم نجاح المسابقات المحلية.
يذكر أن الأندية استعانت الموسم الماضي بـ67 طاقماً غير سعودي، 3 منهم بالخيار الثاني الذي يشمل 5 حكام أجانب (حكم ساحة، ومساعدين، وحكمي تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»)، فيما تم الاستعانة بـ64 طاقماً غير سعودي بالخيار الأول الذي حددته اللجنة ويشمل (حكم ساحة، ومساعدين). 

أخبار ذات صلة
السعودية تنشئ هيئة لتشجيع الاستثمار
مارسيلو سانتوس ينضم لـ«النواخذة»
الدوري السعودي
الاتحاد السعودي لكرة القدم
المملكة العربية السعودية
آخر الأخبار
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
الاقتصادي
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
اليوم 12:04
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
دنيا
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
اليوم 12:03
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
عربي ودولي
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©