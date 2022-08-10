سيرينا وليامز تبتعد عن التنس لتقترب من أشياء أخرى



نيويورك (رويترز)

قالت المخضرمة سيرينا وليامز إنها «ستبتعد» عن التنس، وأشارت إلى اعتزال اللعبة التي سيطرت عليها لسنوات وحصدت فيها 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى بعد نهاية بطولة أميركا المفتوحة للتنس في وقت لاحق هذا الشهر.

وخاضت سيرينا امس الأول مباراتها الثانية فقط في الفردي منذ بطولة ويمبلدون في يونيو، وبعد غياب عام واحد عن المسابقات، وفازت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز لتبلغ الدور الثاني في بطولة تورونتو المفتوحة.

لكن اللاعبة البالغ عمرها 40 عاما قالت عقب المباراة إنها ستلتمس الضوء في نهاية نفق مسيرتها برياضة التنس، وكتبت سيرينا في مقالة بمجلة (فوج) «لم أحب أبدا كلمة الاعتزال»، وأضافت «ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أنا عليه هو الابتعاد. أنا هنا لأبلغكم أني سأبتعد عن التنس، والاقتراب من أشياء أخرى أهم بالنسبة لي».

وتابعت «منذ سنوات قليلة أطلقت شركة الاستثمار سيرينا فينتشرز، وبعد ذلك بفترة قصيرة أسست أسرتي وأريد أن تكبر هذه العائلة».

وفازت اللاعبة بلقبها الأخير في البطولات الكبرى في 2017، وكانت تتطلع لحصد لقبها 24 لتعادل رقم الأسطورة مارجريت كورت صاحبة الرقم القياسي.

واقتربت سيرينا بشكل مثير من تحقيق هذا الإنجاز الفذ، حيث خاضت أربع مباريات نهائية للبطولات الكبرى منذ أن أنجبت ابنتها أولمبيا في عام 2017.

وقالت وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا «هناك أشخاص يقولون إنني لست الأعظم على الإطلاق لأنني لم أنجح في معادلة الرقم القياسي لكورت، وهو ما حققته قبل عصر الاحتراف «الذي بدأ في عام 1968، سأكون كاذبة إذا قلت إنني لا أسعى لتحقيق هذا الرقم القياسي. من الواضح أنني أريد ذلك. لكن يوما بعد يوم، أصبحت لا أفكر فيه حقا. إذا كنت أخوض نهائيا للبطولات الكبرى، تجدني أفكر في هذا السجل. ربما فكرت في الأمر كثيرا، ولم يساعدني ذلك في نهاية المطاف».

وكتبت سيرينا في وقت لاحق على إنستجرام أنه حان الوقت لكي تتحرك في «اتجاه مختلف»، وأضافت «يكون هذا الوقت (عند الإعلان عن الابتعاد) صعبا دائما عندما تحب شيئا بشدة، أستمتع بالتنس لكن الآن فقد بدأ العد التنازلي. أحتاج إلى التركيز على كوني أما وعلى أهدافي النفسية وأن أكتشف أخيرا سيرينا المختلفة لكنها المتحمسة أيضا. سأستمتع بذلك في الأسابيع القليلة المقبلة».

ولدى سيرينا أيضا محفظة أعمال واسعة تسعى للحفاظ عليها.

وعلى مدار ما يقرب من عقد، استطاعت وليامز تدعيم مجموعة من الشركات في مراحلها الأولى بما في ذلك ماستر كلاس وهي واحدة من 16 شركة كبيرة تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار حاليا، من خلال حصول تلك الشركات على تمويل من سيرينا فينتشرز.



أكبر محفل

وأعلنت وليامز عن نفسها في أكبر محفل بفوزها ببطولة أميركا المفتوحة عام 1999، وهي بطولة ستواصل حصدها لخمس مرات أخرى بعد ذلك، وخلال مسيرتها التي هيمنت خلالها على منافساتها بشكل لا سابق له، فازت أيضا بسبعة ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة وثلاثة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة وسبعة ألقاب في ويمبلدون.

وأمضت وليامز ثماني فترات منفصلة في أعلى تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات وبلغ مجموع تلك الفترات 319 أسبوعا في قمة التصنيف العالمي.

وقالت المخضرمة بيلي جين كينج احدى رائدات رياضة تنس السيدات «عندما تبتعد سيرينا عن التنس، فإنها ستغادر بصفتها أعظم لاعبة في تاريخ الرياضة بعد مسيرة ألهمت فيها جيلا جديدا من اللاعبين واللاعبات والمشجعين، ستظل سيرينا تُعرف إلى الأبد بالبطلة التي فازت في الملعب ورفعت الصورة العالمية لهذه الرياضة».

ووصف جون مكنرو الفائز بسبعة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى وليامز بأنها «أيقونة»، وقال لصحيفة يو.إس.إيه توداي «إنها ضمن المستوى الذي يضم مايكل جوردان وليبرون جيمس وتوم برادي.. إنها واحدة من أعظم الرياضيين على الإطلاق في تاريخ أي رياضة سواء بين الذكور أو الإناث».

وتمتلك وليامز أيضا 14 لقبا للزوجي في البطولات الأربع الكبرى للسيدات مع شقيقتها الكبرى فينوس وفازت بأربع ميداليات ذهبية أولمبية في الفردي (2012) والزوجي (2000 و2008 و2012).

وعلى الرغم من أنها اكتسبت سمعتها باعتبارها اللاعبة الأكثر شراسة في عالم التنس، إلا أن وليامز قللت من التوقعات بشأن آخر البطولات الكبرى التي ستخوضها، بعد خسارتها في الدور الأول في ويمبلدون.

وكتبت «لسوء الحظ لم أكن مستعدة للفوز ببطولة ويمبلدون هذا العام. ولا أعرف ما إذا كنت سأكون مستعدة للفوز في نيويورك. لكنني سأحاول.. أعلم أن خيال المشجعين قد يمضي بهم باتجاه أنني ربما أعادل رقم مارجريت في لندن، ثم يمضي بهم أكثر للتفكير في أنني ربما احطم رقمها القياسي في نيويورك... إنه خيال ملهم، لكنني لا أبحث عن بعض اللحظات الاحتفالية في نهائي البطولات في الملاعب.. أشعر بالاضطراب الشديد عند لحظات الوداع، إنها أسوأ اللحظات في العالم. لكن أرجو أن تعلموا أنني ممتنة لكم أكثر مما يمكنني التعبير عنه بالكلمات».

وستنطلق بطولة أميركا المفتوحة يوم 29 أغسطس الجاري.