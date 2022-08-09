الأربعاء 10 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الهلال الأحمر» يحتفي بأبطال «جو جيتسو الإمارات»

«الهلال الأحمر» يحتفي بأبطال «جو جيتسو الإمارات»
9 أغسطس 2022 18:02

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«خليفة الإنسانية» ترسل مساعدات غذائية وطبية إلى السودان
عيادة الإمارات المتنقلة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في محافظة حضرموت

احتفى الهلال الأحمر في مقره في أبوظبي اليوم ببعثة منتخب الجو جيتسو وبإلإنجازات المشرّفة التي سطّرها في دورة الألعاب العالمية في برمنجهام، وحصدوا خلالها خمس ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين.
حضر الفعالية كلٌ من محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام للخدمات المساندة لهيئة الهلال الأحمر، وفهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي، وسالم الريس العامري، نائب الأمين العام لشؤون المحلية، وريف الخاجه، مدير إدارة التسويق.
وكرم الحفل أفراد بعثة منتخبنا للجو جيتسو التي ضمّت كلاً من يوسف البيرق إخصائي إعلام ومشاريع واللاعبين وبلقيس عبد الله، وشما الكلباني، ومحمد السويدي، ومحمد العمري، وفيصل الكتبي، وكان في استقبال وفد اتحاد الجو جيتسو حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر.
وبعد استقبال الوفد، تفقد أبطال المنتخب متحف الهلال الأحمر، وحضروا مقطعاً مصوراً يستعرض إنجازات الهيئة، قبل التوجه لزيارة مشروع الغدير للحرف الإماراتية. ومن ثم، تمت دعوة الوفد لمأدبة غداءٍ أقامتها هيئة الهلال الأحمر على شرف الأبطال المتوّجين.
وعلق فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو بالشكر لإدارة الهلال الأحمر لهذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقة المتميزة بين الجانبين، وقال: «يضطلع شركاؤنا الاستراتيجيون بدور مهم في دعم مسيرة التميّز التي يسجلها الاتحاد، سواء في البطولات التي ننظمها أو نشارك فيها. ويدرك لاعبونا حجم التوقعات والآمال العريضة المعقودة عليهم من قبل جماهير الوطن، حيث يواصلون العمل على تشريف وطنهم في جميع المحافل».
وأضاف الشامسي: «نفخر بالشراكة التي تجمعنا مع هيئة الهلال الأحمر، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز دور الأفراد والمؤسسات في المجتمع، وهو ما يواكب رؤية الاتحاد وأهدافه ورسالته في تأسيس جيل قوي من ممارسي الجو جيتسو الذين يحملون قيم هذه الرياضة ويطبقونها في مختلف الميادين لصون المكتسبات الوطنية».
وكان صقور الإمارات قد سجّلوا إنجازاً تاريخياً في بطولة الألعاب العالمية التي أقيمت في مدينة برمنجهام بولاية ألاباما الأمريكية في الفترة من 7 – 17 يوليو الماضي، حيث حصد أبطال منتخب الإمارات خمس ميدالياتٍ ملونة، حيث حقق البطل فيصل الكتبي ذهبية وزن 85 كجم، وذهبية الوزن المفتوح، بينما أحرز محمد السويدي فضية وزن 69 كجم، وسطّرت النجمة الإماراتية الصاعدة شما الكلباني إنجازاً تاريخياً مع حصدها برونزية وزن 63 كجم، وبرونزية الوزن المفتوح للسيدات.

الهلال الأحمر الإماراتي
منتخب الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
فهد علي الشامسي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة متحدثاً عن جامعة خورفكان (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي: الاستعداد لسوق العمل بالعلم
اليوم 01:46
عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
الإمارات
عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
اليوم 01:46
سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
اليوم 01:46
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
اليوم 01:46
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
الإمارات
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©