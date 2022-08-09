«الهلال الأحمر» يحتفي بأبطال «جو جيتسو الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

احتفى الهلال الأحمر في مقره في أبوظبي اليوم ببعثة منتخب الجو جيتسو وبإلإنجازات المشرّفة التي سطّرها في دورة الألعاب العالمية في برمنجهام، وحصدوا خلالها خمس ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين.

حضر الفعالية كلٌ من محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام للخدمات المساندة لهيئة الهلال الأحمر، وفهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي، وسالم الريس العامري، نائب الأمين العام لشؤون المحلية، وريف الخاجه، مدير إدارة التسويق.

وكرم الحفل أفراد بعثة منتخبنا للجو جيتسو التي ضمّت كلاً من يوسف البيرق إخصائي إعلام ومشاريع واللاعبين وبلقيس عبد الله، وشما الكلباني، ومحمد السويدي، ومحمد العمري، وفيصل الكتبي، وكان في استقبال وفد اتحاد الجو جيتسو حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر.

وبعد استقبال الوفد، تفقد أبطال المنتخب متحف الهلال الأحمر، وحضروا مقطعاً مصوراً يستعرض إنجازات الهيئة، قبل التوجه لزيارة مشروع الغدير للحرف الإماراتية. ومن ثم، تمت دعوة الوفد لمأدبة غداءٍ أقامتها هيئة الهلال الأحمر على شرف الأبطال المتوّجين.

وعلق فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو بالشكر لإدارة الهلال الأحمر لهذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقة المتميزة بين الجانبين، وقال: «يضطلع شركاؤنا الاستراتيجيون بدور مهم في دعم مسيرة التميّز التي يسجلها الاتحاد، سواء في البطولات التي ننظمها أو نشارك فيها. ويدرك لاعبونا حجم التوقعات والآمال العريضة المعقودة عليهم من قبل جماهير الوطن، حيث يواصلون العمل على تشريف وطنهم في جميع المحافل».

وأضاف الشامسي: «نفخر بالشراكة التي تجمعنا مع هيئة الهلال الأحمر، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز دور الأفراد والمؤسسات في المجتمع، وهو ما يواكب رؤية الاتحاد وأهدافه ورسالته في تأسيس جيل قوي من ممارسي الجو جيتسو الذين يحملون قيم هذه الرياضة ويطبقونها في مختلف الميادين لصون المكتسبات الوطنية».

وكان صقور الإمارات قد سجّلوا إنجازاً تاريخياً في بطولة الألعاب العالمية التي أقيمت في مدينة برمنجهام بولاية ألاباما الأمريكية في الفترة من 7 – 17 يوليو الماضي، حيث حصد أبطال منتخب الإمارات خمس ميدالياتٍ ملونة، حيث حقق البطل فيصل الكتبي ذهبية وزن 85 كجم، وذهبية الوزن المفتوح، بينما أحرز محمد السويدي فضية وزن 69 كجم، وسطّرت النجمة الإماراتية الصاعدة شما الكلباني إنجازاً تاريخياً مع حصدها برونزية وزن 63 كجم، وبرونزية الوزن المفتوح للسيدات.