«رباعية الدراجات» حافز لمعانقة «ذهبية الطريق» في «ألعاب التضامن»



أحمد جمال الدين (قونية)



افتتح منتخبنا الوطني للتايكواندو مشاركته في فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري، بمشاركة 3 لاعبين في الأدوار التمهيدية، وخاض مشاري محمد منافسات وزن 58 كجم أمام اليمني صهيب عبدالرحمن وفاز عليه في المباراة الافتتاحية، قبل أن يخسر من اللاعب الأذري جاسم ماجوميدوف ويوع الأدوار الأولى.

كما شارك علي محمد بمنافسات وزن 54 كجم وواجه نظيره الأذري سيد دادشوف، حيث خسر من المباراة الأولى ولم يكمل مشواره في المسابقة، كما خسرت كذلك اللاعبة فاطمة عيسى بمسابقة وزن 53 كجم من نظيرتها المغربية أميمة البوتشي وخرجت من الدور التمهيدي، ويتبقى لمنتخبنا الوطني للتايكواندو مشاركة واحدة عن طريق اللاعبة عائشة النقبي بمسابقة وزن 46 كجم والتي تقام غداً الخميس.

وحصد وفد الإمارات في الدورة حتى الآن ومع نهاية اليوم الرابع 4 ميداليات ملونة في المركز الخامس بواقع ذهبيتين وميدالية فضية وبرونزية واحدة جاءت جميعها عن طريق منتخبنا الوطني للدراجات، فيما تصدرت تركيا الدولة المستضيفة جدول الترتيب بـ 20 ميدالية وكازاخستان في المركز الثاني بـ 10 ميداليات، وأوزبكستان في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات.

وحصد أحمد المنصوري 3 ميداليات في الدورة بمسابقات المضمار، حيث فاز بالميدالية الذهبية في سباق الاسكراتش، لتصبح الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات ألعاب التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005، كما نجح في الفوز بالميدالية الفضية في سباق الامنيوم، والميدالية البرونزية في سباق النقاط. كما أضاف الدراج يوسف ميرزا كذلك الميدالية الذهبية في سباق النقاط – فئة المضمار.

وأعرب أحمد المنصوري عن سعادته بإضافة ميدالية جديدة لوفد الإمارات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بعد حصده فضية مسابقة الامنيوم، بالرغم من اقتراب منتخبنا الوطني من تحقيق الميدالية الذهبية وقال: قدمت رفقة زميلي يوسف ميرزا الذي بذل جهوداً كبيرة وقدم أداءً رائعاً طوال سباقات الامنيوم الـ 4 وسط مستويات قوية ضد كوكبة من النجوم من الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم، ومن تابع السباقات سيعرف أن جميع المنتخبات فرضت علينا رقابة كبيرة، نظراً للتفاهم الكبير مع يوسف ميرزا على مر السنوات الماضية، والذي أثمر عن هذه السمعة الطيبة في لعبة الدراجات، وجعل الجميع يضعنا في الحسبان قبل كل محفل.

وأكد المنصوري استعداده وجميع لاعبي منتخبنا الوطني للدراجات لخوض سباقات الطريق التي تشهد إقامة سباقات الفردي وسباقات ضد الساعة، من أجل العمل على زيادة الغلة وحصيلة الإمارات في الدورة وإنهاء المشاركة في الحدث بالصورة المنشودة.

ويبدأ منتخبنا الوطني للرماية مشواره بالدورة بعد غد بمنافسات التراب التي تقام بمجمع سارا اوغلو للرماية، ويشارك فيها حمد الكندي ويحيى المهيري حيث اختتم الرماة تدريبهم الرسمي اليوم قبل انطلاق المنافسات.

ويبدأ بعد غد ايضا منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم مشواره في الدورة، حيث تقام المنافسات كذلك بمجمع سارا اوغلو للرماية، حيث يمثلنا في منافسات 50 متراً فردياً للرجال كل من محمد الشحي، وغلام خورشيد، وحبيب البلوشي، فيما تمثلنا هيفاء النقبي بمنافسات فردي السيدات لذات المسافة.