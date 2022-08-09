الجزيرة يعلن رسمياً ضم أشرف بن شرقي

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي الجزيرة تعاقده بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المصري السابق في صفقة انتقال حُر.

وأعلن «فخر أبوظبي» عن الصفقة من خلال فيديو تشويقي لاقى تفاعلاً كبيراً من جمهور النادي وكذلك جمهور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعدما تداولت أنباء عن انتقال اللاعب لصفوف «الأحمر» الغريم التقليدي للأبيض.

وكان حساب «الاتحاد الرياضي» على «تويتر» قد انفرد بخبر الصفقة الكبيرة التي أحدثت ضجة في الوسط الكروي المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام، بعد تنافس أكثر من نادٍ على الفوز بجهود اللاعب، لا سيما بعد تألقه اللافت مع الزمالك في الفترة الأخيرة.