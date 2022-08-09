سعود المعلا نائباً لرئيس «دولي الشطرنج»



الهند (وام)

أكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج - نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة أن اسم دولة الإمارات ومكانتها المرموقة كانا السبب الرئيسي في انتخابه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة ليصبح نائبا لرئيس الاتحاد وسط منافسة قوية بين 13 مرشحا من مختلف دول العالم. وشهد اجتماع الجمعية العمومية «كونجرس» للاتحاد الدولي للشطرنج بمدينة تشيناي الهندية منافسة قوية بين مختلف المرشحين على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وحصل الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا على 89 صوتا من أصل 176 صوتا، فيما حصل المرشحان اليوناني ماكرو على 80 صوتا والأمريكي ميخائيل على 71 صوتا.

وقال الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بعد الفوز بمنصبه الجديد: «الانتخابات لم تكن سهلة، بل كانت بين مرشحين لهم مكانتهم الدولية المرموقة في اللعبة، ولكن مكانة دولة الإمارات كان لها الدور في تحقيق ذلك خاصة مع الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات، ما ساهم في الوصول لهذه المكانة والحصول على هذا العدد من الأصوات». وأهدى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا الفوز إلى القيادة الرشيدة، مثمنا دورها في دعم الرياضة بمختلف الألعاب، خاصة الشطرنج، ما ساهم في انشاء وتطوير العديد من الأندية للشطرنج في مختلف إمارات الدولة، إضافة للمبادرات التي ساهمت في إقامة العديد من البطولات الدولية للشطرنج على أرض الإمارات، وعمل ذلك على توطيد العلاقات مع كافة الاتحادات خاصة الآسيوية والتي تصل إلى 52 اتحادا.

ووجه الشكر أيضا إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على دوره الكبير في دعم ترشحه لهذا المنصب الدولي.

وعن طموح المرحلة المقبلة، أكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أنه سيواصل العمل لتطوير اللعبة على كافة الأصعدة وفي مختلف دول العالم وخدمة جميع الاتحادات الناشئة وتطويرها، وكذلك على تعزيز سبل التعاون بين الاتحادات العربية والدولية لزيادة أعداد اللاعبين على مستوى العالم، ما يعود بالفائدة على اللاعبين العرب لتطوير قدراتهم وزيادة خبراتهم.