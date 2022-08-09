ماراثون أدنوك أبوظبي يطلق 3 جولات من السباقات المجتمعية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إطلاق سلسلة جديدة من السباقات المجتمعية، دعماً لخطط ومحاور تعزيز التفاعل المجتمعي بالأنشطة الرياضية وتقديم الفرص المثالية لكافة فئات المجتمع للمشاركة وخوض المراحل التدريبية على المسافات القصيرة، قبل انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون أدنوك أبوظبي في 17 ديسمبر 2022.

وتتضمن سلسلة السباقات المجتمعية ثلاث جولات تستقبل المشاركين من جميع الأعمار، حيث تنطلق الجولة الأولى داخل ياس مول أبوظبي 3 سبتمبر، وتوفر للمشاركين فرصة الجري لمسافة 5 كيلومترات أو لمسافات أقصر تتراوح بين 1 و3 كيلومترات، بينما يستضيف استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الجولة الثانية 8 أكتوبر، والتي ستكون في الأجواء الخارجية لمسافة 10 كيلومترات، بالإضافة إلى خيارات سباق لمسافة 3 أو 5 كيلومترات، فيما ستقام الجولة الثالثة من سلسلة السباقات 5 نوفمبر، أي قبل ما يزيد عن شهر من انطلاق ماراثون أدنوك أبوظبي، وستمنح هذه الجولة الراغبين فرصة المشاركة في سباق نصف الماراثون لمسافة 21.1 كيلومتر في مضمار جديد بجزيرة ياس، وكذلك التنافس في ثلاثة سباقات لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات.

من جهته، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تمثل سلسلة السباقات المجتمعية الجديدة إضافة مميزة لبرنامج ماراثون أدنوك أبوظبي في نسخته الرابعة وأجندة فعالياتنا الرياضية بصفة عامة، مما يؤكد التزامنا الدائم نحو تشجيع ممارسة الرياضة لدى أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية، والحرص على تعزيز نمط حياة صحي ونشيط دعماً لمؤشر جودة الحياة في أبوظبي.»

من جانبه، قال الدكتور سيف سلطان الناصري، مدير دائرة الموارد البشرية في «أدنوك»: «نشجع الجميع على الاستفادة من الفرصة المهمة التي توفرها سلسلة السباقات المجتمعية للمشاركين للتدرّب وتطبيق استراتيجياتهم الخاصة بالسباق قبل انطلاق الماراثون، ويسر أدنوك دعم هذه المبادرة ومواصلة المساهمة في تعزيز رفاهية المجتمع من خلال مبادراتنا الصحية والرياضية المتكاملة».

وتعكس سلسلة السباقات تركيز ماراثون أدنوك أبوظبي 2022 على المشاركة المجتمعية وتعزيز أسلوب الحياة الصحي لجميع سكان الإمارات، بما ينسجم مع شعار من المجتمع ولأجل المجتمع.

ويُفتتح باب التسجيل للمشاركة في سلسلة السباقات في أغسطس من خلال الموقع الإلكتروني https://supersportsuae.com، حيث يتسنى للمتسابقين تحديد الجولة والمسافة بما يناسبهم أو الاشتراك في سلسلة السباقات بأكملها.

ويوفر القائمون على الفعالية الرياضية باقة خاصة للراغبين في المشاركة في جميع سباقات السلسلة. ويمكن المشاركة في كل سباق على حدة مقابل 55 درهماً للشخص الواحد، أو سباق نصف الماراثون في جزيرة ياس 5 نوفمبر مقابل 175 درهماً، وسيحظى المشاركون في جولات السلسلة الثلاث بخصومات تصل إلى 20%، وبأسعار تبدأ من 115 درهماً.

ويستفيد المتسابقون الذين سجلوا في ماراثون أدنوك أبوظبي 2022 من رمز خصم بنسبة 30% للمشاركة في سلسلة السباقات، ويمكن التسجيل للمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي 2022 والسباقات المصاحبة له لمسافات 2.5 و5 و10 كيلومترات من خلال الموقع الرسمي https://www.adnocabudhabimarathon.com، مع خصومات تصل إلى 10% عند التسجيل قبل 30 سبتمبر.

وشهدت نسخة العام الماضي من ماراثون أدنوك أبوظبي مشاركة أكثر من 12 ألف متسابق من مختلف الأعمار والفئات، بالإضافة إلى نخبة من الرياضيين العالميين، حيث انطلق السباق لمسافة 42.2 كيلومتراً إلى جانب مجموعةٍ من السباقات لمسافات 2.5 و5 و10 كيلومترات ليستقطب أكبر عدد من المشاركين من جميع أنحاء أبوظبي والإمارات، بالإضافة إلى القادمين من خارج الدولة.



