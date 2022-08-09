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الرياضي

«شباب الطائرة» يدشن «معسكر الآسيوية»

«شباب الطائرة» يدشن «معسكر الآسيوية»
9 أغسطس 2022 16:30

 
معتصم عبدالله (دبي)
دشن منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة برنامج تحضيراته استعداداً لخوض منافسات البطولة الآسيوية لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، والمقررة بالبحرين خلال الفترة من 22 وحتى 29 أغسطس الحالي، كثاني مشاركة رسمية لـ «أبيض الشباب للكرة الطائرة» بعد بطولة غرب آسيا.
وخاض منتخبنا الوطني للشباب خلال يوليو الماضي بطولة غرب آسيا التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وحصل خلالها على المركز السابع في إطار تحضيراته للمنافسة الأهم في البطولة الآسيوية بالبحرين خلال أغسطس الحالي.
ويخوض «أبيض الشباب للطائرة» منافسات البطولة الآسيوية تحت 20 عاماً، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبي تايلاند المصنف الثالث على القارة، وكازاخستان المصنف الثامن، وتشهد البطولة مشاركة 18 منتخباً من بينها 6 منتخبات عربية تشمل الإمارات والبحرين والسعودية والكويت وقطر والعراق، حيث جرى توزيع المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 3 منتخبات.
ويقود تدريبات منتخب شباب الطائرة جهاز فني مكون من المدرب أحمد ندا هلال، ومساعده مروان رفعت عبد الحميد، ومعهما مدير الفريق علي صالح، وحرص الجهاز الفني على متابعة معظم مباريات مسابقات هذه المرحلة السنية في الموسم الماضي من أجل اختيار القائمة التي تمثل المنتخب في البطولة الآسيوية بالبحرين.

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