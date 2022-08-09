«كورونا» يهاجم «نجمة الأولمبياد» قبل بطولة أوروبا!

فرانكفورت (د ب أ)

كشفت الألمانية ماليكا ميهامبو، البطلة الأولمبية في الوثب الطويل، أنها أصيبت بعدوى فيروس كورونا لتدخل بذلك في سباق مع الزمن من أجل المشاركة في بطولة أوروبا متعددة الرياضات، المقرر انطلاقها في مدينة ميونيخ بعد غدٍ الخميس، حيث تعد من المرشحات للتتويج.

وقالت ميهامبو، المتوجة في الأولمبياد والفائزة بلقب بطلة العالم مرتين، إنها تعرضت لعدوى «خفيفة» لكنها شعرت بالإجهاد ولم تتدرب لمدة عشرة أيام.

وأضافت ميهامبو: «للأسف، بسبب العزل والأعراض، كان الاستعداد المثالي للمنافسة مستحيلاً».

وسيجرى حسم موقف ميهامبو من المشاركة في بطولة أوروبا خلال الأسبوع المقبل.

وتقام تصفيات الوثب الطويل للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى ببطولة أوروبا في 16 أغسطس، بينما يقام النهائي بعدها بيومين.

وتجدر الإشارة إلى أن «ميونيخ 2022» هي النسخة الثانية من بطولة أوروبا متعددة الرياضات، وقد أقيمت النسخة الأولى عام 2018.

وتقام البطولة في ميونيخ بين يومي 11 و21 أغسطس الجاري وتتضمن منافسات ألعاب القوى والدراجات والترايثلون والجمباز الفني والتجديف، وهي رياضات شهدتها النسخة الأولى أيضا، وستشهد هذه النسخة إدراج منافسات الكرة الطائرة الشاطئية وسباق قوارب الكانوي والتسلق الرياضي وتنس الطاولة.