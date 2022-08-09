«أبيض الناشئين» يستعد لكأس العرب بـ «معسكر مغربي»



دبي (الاتحاد)



يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مواليد 2006 غداً معسكره بالمملكة المغربية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر (المستضيف) وفلسطين والسودان.

واختار الجهاز الفني للمنتخب 26 لاعباً لمعسكر المغرب، هم: عمر خليل، وليد مال الله، ناصر عمران، عبدالعزيز محمد (الجزيرة)، حسين محمود، عبدالله أنور، محمد ناصر (الوصل) محمد جمعة، غيث عبدالله، خليفة محمد، أحمد محمد، علي جمال، علي جابر (شباب الأهلي) حمدان محمد، عبدالله أحمد، سعيد عامر، هلال أحمد، بدر موسى، محمد علي، عبدالله جوهر، علي إبراهيم (الشارقة) يوسف يعقوب (عجمان) محمد عبدالله (اتحاد كلباء) سهيل خالد (النصر) زايد محمد (بني ياس)، خليفة ناصر (رأس الخيمة).

وأوضح عصام ضاحي مدير منتخبنا الوطني للناشئين، أن معسكر المغرب يعد مواصلة لتحضيرات أبيض الناشئين، التي كانت قد انطلقت بتجمع داخلي بمقر اتحاد الكرة بدبي، أدى خلاله اللاعبون 16 حصة تدريبية، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ألبيرتو جونزاليس.

وقال: «أبيض الناشئين سيلعب ثلاث مباريات ودية خلال معسكر المغرب يختبر من خلالها الجهاز الفني جاهزية اللاعبين قبل انطلاقة البطولة»، مبيناً أن المباراة الأولى ستكون يوم 14 تليها أخرى يوم 17 وتختتم التجارب الإعدادية يوم 20 أغسطس، فيما يغادر المنتخب إلى الجزائر يوم 21 للمشاركة في البطولة.

وثمّن مدير منتخبنا الوطني للناشئين، الجهد الكبير المبذول من قبل اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية في دعم كل المنتخبات المشاركة في مختلف البطولات، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين في بطولة كأس العرب، مؤكداً ثقته في كل العناصر التي تم اختيارها، آملاً أن يحقق المنتخب النتائج المرجوة من خلال هذه المشاركة.