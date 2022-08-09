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فينوس وليامز تودع «تنس كندا» مبكراً

فينوس وليامز تودع «تنس كندا» مبكراً
9 أغسطس 2022 13:15

 
تورونتو (د ب أ) 

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ودعت النجمة الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز منافسات بطولة كندا المفتوحة للتنس مبكراً، بعدما تغلبت عليها السويسرية جيل بيلين تايشمان 6/ 2 و6/ 3 ضمن منافسات الدور الأول.
وتأخر انطلاق مباراة تايشمان أمام فينوس/ 42عاماً/ لبعض الوقت بسبب هطول الأمطار، وقد انتهت المباراة بعد منتصف الليل بتوقيت كندا.
وتأهلت الفرنسية أليز كورنيه إلى الدور الثاني بالفوز على مواطنتها كارولين جارسيا 3/ 6 و6/ 3 و6/ 3، كما تأهلت الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا على الكندية كاثرين سيبوف 3/ 6 و6/ 2 و7/ 5.
بينما تجاوزت الكندية ليلى فيرنانديز عقبة الأسترالية ستورم ساندرز وتغلبت عليها 6/ 4 و6/ 7 (2/ 7) و6/ 3، كما تغلبت الأمريكية أليسون ريسك على النجمة التشيكية المخضرمة بترا كفيتوفا، الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون مرتين، 6/ 2 و4/ 6 و6/ 3. 

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