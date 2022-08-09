ريال واينتراخت.. مواجهة من «زمن بوشكاش»



هلسنكي (أ ف ب)

يتطلع ريال مدريد لبداية مشواره الرسمي في الموسم الجديد كما أنهاه في مايو الماضي عندما توج بطلاً لأوروبا، وذلك خلال مواجهته لمنافسه اينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية على الملعب الأولمبي في هلسنكي يوم غد الأربعاء.

لم يكن ريال مدريد مرشحاً قوياً لإحراز اللقب القاري الموسم الماضي، لكنه قلب تخلفه في الأدوار الإقصائية امام باريس سان جرمان، وتشلسي ومانشستر سيتي، قبل ان يهزم ليفربول في النهائي بهدف نظيف.

وعزز الفريق الملكي رقمه القياسي في دوري أبطال أوروبا رافعاً إياه إلى 14 لقباً، في حين انفرد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالرقم القياسي كالمدرب الأكثر ألقاباً في المسابقة الاهم قارياً مع أربعة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة «نشعر بان لا احد يجب ان يأخذ مكاننا وهذا الامر يعتبر حافزاً كبيراً لنا لمواصلة الانتصارات».

وكان أنشيلوتي الذي عاد للإشراف على نادي العاصمة مدريد للمرة الثانية مطلع الموسم الماضي، نجح في قيادة فريقه أيضاً إلى احراز لقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وأكد المدرب الإيطالي بانه يكنّ احتراماً كبيراً لمنافسه الألماني بقوله «حقق اينتراخت فرانكفورت أمراً مميزاً الموسم الماضي من خلال فوزه بالدوري الأوروبي لا سيما بانه لم يكن مرشحاً».

وأضاف «خاض الفريق مباريات رائعة وتمكن من إلحاق الهزيمة ببرشلونة في عقر دار الأخير من خلال اعتماد أسلوب لعب هجومي رائع. انه فريق سيخلق لنا المتاعب من دون أدنى شك».

وستكون المباراة أوّل مواجهة رسمية بين الفريقين منذ لقائهما الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 على ملعب «هامبدن بارك» في جلاسجو والذي انتهى بفوز استعراضي لريال 7-3 ليحرز لقبه القاري الخامس توالياً. في تلك المباراة سجل نجما ريال المجري فيرينك بوشكاش والاسباني-الارجنتيني ألفريدو دي ستيفانو 4 و3 أهداف توالياً.

ويخوض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه وسبق له ان احرزها أربع مرات، علماً أنّ انشيلوتي لم يخسر اي مرة فيها، فتوج على رأس الجهاز الفني لميلان الإيطالي عامي 2003 و2007 ومع ريال مدريد عام 2014.

واعتبر انشيلوني ان فريقه لا يملك الأفضلية لا سيما من ناحية الجاهزية البدنية بقوله «لدينا أفضلية اقل في مواجهة فرانكفورت الذي بدأ موسمه قبلنا لكننا سنلعب من أجل الفوز».

وبدأ فرانكفورت رسمياً قبل اسبوعين بمشاركته في الدور الأول من كأس ألمانيا قبل ان يخوض أولي مبارياته في «بوندسليجا» حيث سقط سقوطاً مدوياً على أرضه امام بطل المواسم العشرة الماضية بايرن ميونيخ 1-6، في المقابل، انطلق الدوري الاسباني نهاية الأسبوع الماضي حيث اكتفى ريال مدريد حتى الآن بخوض مباريات تجريبية.

وكان فرانكفورت توّج بأول لقب قاري له منذ 42 عاماً عندما تغلب على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

واعتبر حارس فرانكفورت كيفن تراب أنّ فريقه يحترم تاريخ ريال مدريد لكنه لا يخشى مواجهته وقال في هذا الصدد «نريد ان نكون فريقاً صعب المراس، يكافح ولا يستسلم. بطبيعة الحال نكنّ احتراماً كبيراً للمنافس لكننا نخوض المواجهة بلا خوف».

وتابع تراب أحد القلائل الذين يملكون الخبرة في فرانكفورت إلى جانب الوافد الجديد من أيندهوفن الهولندي، ماريو جوتسه مسجل الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في نهائي مونديال البرازيل في مرمى الأرجنتين عام 2014 «خوض مباراة الكأس السوبر الاوروبية هو ثمار نجاحنا الموسم الماضي. ان تملك فرصة الفوز بكأس ما في مواجهة ريال مدريد، فلا يمكن ان نطلب أكثر من ذلك في هذه الفترة من الموسم».

أما مدرب الفريق اوليفر جلاسنر فقال «نتطلع قدماً لمواجهة ريال مدريد. انه احد اعظم الفرق على مرّ التاريخ الكروي. سنستعد بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز حظوظنا بالفوز».