بلاكبيرن يخصص قاعة للصلاة خلال مبارياته

مراد المصري (دبي)

أعلن نادي بلاكبيرن روفرز، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، عن تخصيص قاعة للصلاة لمشجعيه المسلمين خلال لقاءه المقبل أمام هارتلبول يونايتد ضمن مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي.

وجاء إعلان النادي في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال: المشجعون المسلمون الذين يحضرون مباراتنا على أرضنا ضد هارتلبول هذا الأربعاء، نفهم أنكم ستحتاجون إلى أداء صلاة المغرب في الساعة 8:55 مساء (بالتوقيت المحلي).

وأضاف: يرجى سؤال مراقبي الملعب عن الاتجاهات، لأننا وفرنا لكم قاعة متاحة للصلاة.

وختم: يجب على جميع المسلمين البالغين الالتزام بالصلوات الخمس كل يوم، بالنسبة لمشجعينا المسلمين، نفهم أن صلاتكم أمر ضروري ونحن فخورون بأن نكون قادرين على توفير الظروف اللازمة في أي حدث على ملعبنا.

وسبق أن فتح بلاكبيرن أبواب ملعبه «أيوود بارك» لأداء صلاة العيد للعائلات المسلمة في المدينة خلال عيد الأضحى الماضي، في مبادرات تحظى بترحيب وتفاعل من قبل الجالية المسلمة في المملكة المتحدة.