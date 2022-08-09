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الرياضي

شينكوين من الملاكمة إلى منصات الجولف

شينكوين من الملاكمة إلى منصات الجولف
9 أغسطس 2022 12:45


دبي (الاتحاد)
توج الإنجليزي كولم شينكوين بلقب بطولة كازو المفتوحة للجولف في ويلز، بدعم من جاريث بيل، ضمن جولة دي بي وورلد للجولف، ليحي آماله بالتأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للجولف في دبي نوفمبر المقبل.
ونجح شينكوين ذو الـ 29 عاماً، من حصد لقبه الثاني في مسيرته في جولة دي بي وورلد، وهو الذي استهل موهبته الرياضية كملاكم خلال طفولته، قبل أن ينطلق في موهبته بلعبة الجولف، ونجح هذه المرة من حسم لقب بطولة ويلز بعدما أنهى المنافسات بـ 12 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 847.5 نقطة، وتقدم 65 خطوة ليصبح بالمركز 28 في تصنيف جولة دي بي وورلد هذا الموسم.
من جانبه، حقق الأسكتلندي كونور سيم المركز الثاني في البطولة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ليحصد 305 نقاط، ويرفع رصيده الإجمالي إلى 770.4 نقطة، ليتقدم إلى المركز 32 في ترتيب الموسم.
وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد.
ويتأهل أفضل 50 لاعباً حصرياً على مدار الموسم إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرات للجولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، التي تقدم جوائز مالية 10 ملايين دولار.

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