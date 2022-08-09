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«خيول ياس» تتفوق في تحدي الفئة الأولى بفرنسا

«خيول ياس» تتفوق في تحدي الفئة الأولى بفرنسا
9 أغسطس 2022 12:15


أبوظبي (الاتحاد)
سيطرت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على المركزين الأول والثاني عبر «ايلاف» و«تيما» في سباق ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أقيم بمضمار «لاتست دو بوش» الفرنسي.
وتأتي إقامة السباقات تنفيذاً لاستراتيجية المهرجان، وهو الحدث الدولي المهم، الذي يجري تنظيمه في العديد من البلدان، وذلك بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.
وفرضت الفرس «إيلاف»، لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، سيطرتها منذ البداية إلى النهاية بقيادة الفارس انتوني كراستوس، وظلت ابنة «رباح دو كارير» في المقدمة إلى أن تمكنت من تأمين موقعها، منهية السباق في زمناً وقدره.2:11:14 دقيقة.
وبعد مجهود وافر في التنافس، حلت في المركز الثاني بفارق 1,5 طول ممثلة «ياس» الفرس «تيما» المنحدرة من نسل «بيبي دو كارير» بقيادة الفارس أورتيز مندزابل، فيما حلت في المركز الثالث بفارق 5 أطوال الفرس «رايسك توت» لضافي المري، بإشراف شارل جوردين، وقيادة فابريس فيرون.
وفي نفس الحفل تفوقت المهرة «فلير دو سوليل» لمزرعة لياجلي، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، على الذكور، حين خطفت لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ بري أركا، لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 16 ألف درهم المخصص للخيول في سن أربع سنوات فقط.
واندفعت البطلة المنحدرة من نسل «منجز» إلى الصدارة في المراحل النهائية لتتفوق بفارق 0,75 طول عن «الفيصل» للشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم جيون، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 1,5 طول «شهم الشام» لندا موصلي، بإشراف توماس فورسي وقيادة مارجوت روماري.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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