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الرياضي

آمنة مختار بطلة الناشئين في مهرجان صيف العين للشطرنج

آمنة مختار بطلة الناشئين في مهرجان صيف العين للشطرنج
9 أغسطس 2022 11:45

 
العين (الاتحاد)

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توجت الناشئة العيناوية آمنة عمر مختار 11 عاما بلقب وكأس بطولة الشطرنج الكلاسيك لغير المصنفين والناشئين ضمن منافسات مهرجان صيف العين الدولي للشطرنج الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة كبيرة من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والآسيوية ولاعبي ولاعبات نادي العين، شارك في بطولة الشطرنج الكلاسيك 88 لاعب ولاعبة من 7 دول هي والهند والفلبين وباكستان مصر وسلطنة عمان وسوريا والإمارات.
حضر حفل الختام وتوج الفائزين، أحمد النعيمي نائب المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير الأنشطة والمسابقات بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وحصدت آمنة عمر كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الكلاسيك لغير المصنفين والناشئين برصيد 6 نقاط وحل في المركز الثاني عبدالملك المعمري من سلطنة عمان برصيد 6 نقاط، بينما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية العيناوي سلطان الظاهري برصيد 5 نقاط، وجاء العيناوي خليل الأحبابي في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.
وفازت العيناوية شيخة عبدالله المريخي بجائزة أفضل لاعبة إماراتية وفاز العيناوي محمد عبدالحميد الجابري بجائزة أفضل لاعب إماراتي وحصدت شيخة ناصر الشامسي وعائشة عبدالله المريخي جائزة أفضل لاعبة عيناوية.
وحصد سالم حمد الخميري وزايد آل علي جائزة أفضل لاعب عيناوي، ونال السوري عبدالرحمن بشير جائزة أفضل لاعب تحت 14 سنة بينما حصدت مواطنته أسماء مخملجي جائزة أفضل لاعبة تحت 12 سنة، وفاز السوري محمد مخملجي بجائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات وحصد جائزة تحت 8 سنوات كل من طارق المراشدة لاعب نادي الفجيرة ومحمد سليم حمد.
أقيمت البطولة طبقا للنظام السويسري 7 جولات وزمن تفكير 45 دقيقة للمباراة مع إضافة 15 ثانية لكل نقلة.
ترأس حكام البطولة الحكم الإماراتي أحمد النعيمي وعاونه الحكم الفيدرالي المصري أحمد عادل والحكمة موزة المعمري من الإمارات والحكم نيلمان من الفلبين.

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