كثرة الهدافين تنذر بصراع شرس على «الحذاء الذهبي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن موسم 2022-2023 سيشهد منافسة حامية الوطيس بين رؤوس الحربة والأجنحة الهجومية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، على نيل شرف الفوز بلقب هداف أوروبا وانتزاع «الحذاء الذهبي» الذي يحمل لقبه في الموسم الماضي النجم البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي، والذي سجل 50 هدفاً في 46 مباراة.

وتتوقع شبكة راديو «مونت كارلو سبورت» اتساع دائرة المنافسة بين المهاجمين الهدافين، بعد أن اتسعت دائرة انتقالات المهاجمين من نادٍ إلى آخر، خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي، وأبرزهم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند المنتقل من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشسترسيتي الإنجليزي، والذي قدم أوراق اعتماده كهداف من أول مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» حيث أحرز هدفي فريقه فى مرمى وستهام يونايتد، أحدهما من ركلة جزاء.

هالاند أثبت في المواسم الثلاثة الأخيرة مع دورتموند إنه هداف بالفطرة «86 هدفاً في 89 مباراة».

وهناك أيضاً الأوروجواياني داروين نونيز المنضم حديثاً لليفربول قادماً من بنفيكا البرتغالي، والأرجنتيني جوليان ألفاريز «السيتي».

وقد يؤدي انتقال الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج إلى تشيلسي ورأس الحربة البرازيلي جابرييل جيسوس إلى أرسنال، إلى زيادة «غلة» هذين النجمين الكبيرين من الأهداف، بعد أن أصبحا يلعبان بانتظام مع فريقيهما، وتخلصا من سياسة «التدوير» التي ينتهجها الإسباني بيب جوارديولا في مانشسترسيتي، والتي تسببت في عدم مشاركتهما كثيراً في المباريات، أو جلوسهما على «دكة البدلاء».

غير أن الشبكة رشحت أربعة مهاجمين بقوة لكي ينال أحدهم لقب هداف أوروبا و«الحذاء الذهبي»، وهم «الفتى الذهبي» هالاند و«ماكينة الأهداف» ليفاندوفسكي وكيليان مبابى هداف باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيمة هداف الدوري الإسباني «الليجا» و«الشامبيونزليج»، والذي يقترب بشدة من الفوز بالكرة الذهبية الأولى في مسيرته كلاعب ما لم تحدث مفاجأة.

واستندت الشبكة في ذلك إلى حصيلة أهداف هؤلاء النجوم خلال الموسم الماضي والمواسم السابقة، فكريم بنزيمة سجل الموسم الماضي 44هدفاً في 46 مباراة، ومبابى سجل 39 هدفاً من 46 مباراة، بينما سجل ليفاندوفسكي 50 هدفاً في 46 مباراة، أما هالاند فسجل مع بروسيا دورتموند 86 هدفاً في 89 مباراة خلال ثلاثة مواسم.

وأبدى عدد كبير من خبراء الكرة العالمية تأييدهم لوجهة نظر الشبكة في إختياراتها، وأضافت شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» أسماء هدافين آخرين «أحصنة سوداء» في هذه المنافسة الشرسة، وأبرزهم المصري محمد صلاح جناح «الريدز» ومعه الأوروجواياني داروين نونيز والإنجليزي هاري كين رأس حربة توتنهام، ومعه الكوري الجنوبي سون، وجابرييل جيسوس «أرسنال» من إنجلترا.

ومن إيطاليا، الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفينتوس والبلجيكي روميلو لوكاكو ومعه الأرجنتيني لاوتارو مارتينز «الإنتر»، وباولو ديبالا «روما».

وفي ألمانيا السنغالي ساديو ماني «بايرن ميونيخ» وكريم أديمي «بروسيا دورتموند» وتيمو فيرنر وكريستوفر نكونكو «لايبزج»، وبالطبع لايمكن إغفال اسم البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين استهلا الموسم الجديد بفوزعريض في الأسبوع الأول للدوري «ليج آن» على كليرمون 5-0، سجل منها ميسي هدفان أحدهما بلعبة «خلفية مزدوجة» ونيمار هدفاً.

ويبدو أن هذين النجمين الكبيرين عائدان بقوة لصدارة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.