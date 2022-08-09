«الإمبراطور» يحصد «العلامة الكاملة» في هولندا

مراد المصري (دبي)

أكمل الوصل سلسلة انتصاراته في معسكره الخارجي في هولندا، بعدما حقق الفوز على الجزيرة بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي أقيمت ليلة أمس، ليكون الفوز الرابع على التوالي للفريق الذي أنهى معسكره الخارجي ببعض السرية في ظل عدم نشره أي معلومات عن المعسكر، لكن في نفس الوقت يتم نشر التفاصيل الكاملة من منافسيه في المباريات الودية.

وجاء فوز الوصل بفضل أهداف فابيو ليما، أوليفيرا وسفيان بوفنتيني، فيما سجل للجزيرة علي مبخوت وميلوس.

وسبق أن حقق الوصل الفوز على أحد الفرق الأوروبية دون تحديد هويته، ثم على خورفكان وعلى التعاون السعودي، ليأتي الفوز على الجزيرة ويكمل سلسلة الانتصارات للنادي الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عوضاً للبرازيلي أودير هيلمان.

ومن أبرز المكاسب في المعسكر، جاءت عودة فابيو ليما ومشاركته ومساهماته بعدما غاب عن النصف الثاني من الموسم الماضي بداعي الإصابة، إلى جانب ظهور عمر عبد الرحمن «عموري» الصفقة الجديدة بشكل واعد، مع سعي الفريق لدمج العناصر الجديدة واستغلال الوقت المتبقي لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الوصل تحضيراته في دبي بعد العودة من المعسكر الخارجي، والذي سيتضمن خوض المزيد من المباريات الودية قبل بداية الموسم الجديد، إلى جانب التحضيرات اليومية في مقر النادي.