تمديد الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى 12 أغسطس

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تمديد فتح باب الترشيح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة إلى 12 أغسطس الجاري، بعدما كان مقرراً إغلاقه أمس.

وأكدت الأكاديمية أن القرار جاء استجابة لطلبات الترشيح، ودعماً لجميع فرص المشاركات والمتقدمات من الإمارات، ومختلف دول الوطن العربي، في إطار حرص واهتمام الأكاديمية التي تولي دعماً غير مسبوق لتنمية رياضة المرأة وتعزيز مكانتها المتقدمة في كافة المجتمعات. وقالت مريم المنصوري رئيسة قسم الدعم الفني والبرامج التدريبية في الأكاديمية: القرار جاء انطلاقاً من حرص الأكاديمية على التجاوب مع كافة الطلبات، وتقديم جميع الفرص المتساوية لكافة المشاركات، في ظل الإقبال الكبير على الترشح من قبل منتسبات الرياضة النسائية، على صعيد الإمارات والوطن العربي، الموعد الجديد يتيح فرص مهمة لكافة المتقدمات بجميع الفئات، لتسجيل حضورهم القوي في سباق الفوز بالجائزة المرموقة.

ويتم الإعلان عن قائمة المرشحات لنيل الجائزة في 9 سبتمبر المقبل، وتستند عملية الترشيح على الإنجازات التي تحققت في مجال الرياضة، والتي يتم تحديدها من قبل لجنة الحكام. واستقبلت الجائزة، التي تضم عدة فئات، والتي تم فتح باب التسجيل فيها يوليو الماضي، الكثير من الطلبات من مختلف الدول العربية، بما في ذلك مصر والمغرب، ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان وسوريا وتونس. وتشمل الجائزة التنافس في كل من المستويين الفردي والجماعي بمجالات مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحوث والرعاية الرياضية وصاحبات الهمم، وتتضمن لهذا العام على المستوى الفردي فئات أفضل امرأة رياضية عربية وتبلغ جائزتها 300 ألف درهم، وأفضل رياضية إماراتية 300 ألف درهم، وأفضل رياضية ناشئة 100 ألف درهم، وأفضل رياضية من صاحبات الهمم 100 ألف درهم، وأفضل مدرب/ مدربة 100 ألف درهم، وأفضل إعلامي رياضي 100 ألف درهم. كما تتضمن الجائزة على مستوى المؤسسات والاتحادات الرياضية الاتحادية فئات أفضل برنامج لتنمية الناشئات 100 ألف درهم، وأفضل فريق 100 ألف درهم، وأفضل مبادرة إبداعية رياضية تشمل البحوث التطويرية الرياضية، والتكنولوجيا والابتكار الرياضي وجائزتها 100 ألف درهم.

وتسعى الجائزة كل عام لتكريم شخصية العام الرياضية، وتتنافس فيها الشخصيات الرياضية التي تتجاوز خبرتهم الرياضية 20 عاماً، وهذه الفئة تكون على مستوى الوطن العربي وتمنح من قبل لجنة التحكيم.