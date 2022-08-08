«الصعود والهبوط» يشعلان بطولات الموسم الجديد

معتصم عبدالله (دبي)

ملاعبنا على موعد مع «بداية مرتقبة» لمنافسات الموسم الجديد 2022- 2023، حيث تنطلق الجولة الأولى ل«دوري أدنوك للمحترفين» يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، فيما حدد اتحاد الكرة يوم 10 سبتمبر، موعداً لانطلاقة دوري الدرجة الأولى، و8 أكتوبر لبداية دوري الدرجة الثانية، فيما ينطلق دوري الدرجة الثالثة في الأول من أكتوبر. ويحمل الموسم المرتقب كل مقومات الإثارة المطلوبة، عطفاً على كونه الأول منذ 1995- 1996، والذي سيشهد مسابقات منتظمة لمنافسة الدوري على مستوى 4 فئات تشمل «دوري أدنوك للمحترفين»، تحت رعاية رابطة المحترفين، ودوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة على التوالي تحت إشراف وتنظيم اتحاد الكرة. ويعود الموسم الأخير الذي شهد إقامة الدوري على مستوى 4 درجات للفريق الأول إلى 1995- 1996، بإقامة مسابقات دوري الدرجة الممتازة، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، دوري الدرجة الثالثة. ويشهد موسم 2022- 20213 مشاركة 14 نادياً في «دوري أدنوك للمحترفين»، مقابل 17 نادياً في دوري الأولى، بعد استيفائها لجميع متطلبات المشاركة، و12 فريقاً في دوري الدرجة الثانية، و16 فريقاً في دوري الدرجة الثالثة، ليصل إجمالي الأندية والفرق المشاركة في مسابقات الدوري للموسم الجديد إلى نحو 59 ما بين نادٍ وفريق.

اقتصر نظام الهبوط والصعود في المواسم القريبة الماضية، على دوري المحترفين والدرجة الأولى، بصعود بطل ووصف دوري الأولى إلى «المحترفين»، وهبوط صاحبي المركزين الأخيرين في «المحترفين» إلى مصاف «الهواة» في المقابل، باستثناء بعض المواسم التي شهدت صعود أكثر من فريقين بداعي زيادة أو نقصان عدد أندية دوري المحترفين.

ومنحت عودة مسابقات دوري الدرجتين الثانية والثالثة، واللتين يشرف على تنظيمهما اتحاد الكرة الفرصة أمام زيادة رقعة المنافسات ومشاركات اللاعبين، قبل اعتماد نظام الصعود والهبوط لكل الدرجات بداية من الموسم المرتقب 2022- 2023.

ويتأهل بطل ووصيف مسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية إلى المسابقة الأعلى، فيما يهبط الفريقان الحاصلان على المركزين الأخيرين إلى مسابقة الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة على التوالي، بينما تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في دوري الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الثانية، في المقابل تطال مقصلة الهبوط من «دوري أدنوك للمحترفين» إلى دوري الأولى صاحبي المركزين الأخيرين في الترتيب.

نسخة جديدة

أعاد اتحاد الكرة في موسم 2019- 2020، دوري الدرجة الثانية إلى الواجهة بإعادة إطلاق نسخة جديدة في إطار الحرص على تعزيز الدور المجتمعي، ودعم مؤشر اللياقة الصحية بالدولة، من خلال تعزيز نمط الحياة الصحية والمشاركة في فعاليات كرة القدم، وتعزيز استدامة الأندية وجلب مستثمرين ورعاة جدد للاتحاد ‪.

وتُوج فريق كواترو بطلاً للنسخة الأولى وحل الفلاح ثانياً، وشهدت النسخة الثانية 2020- 2021 صعود جلف أف سي «البطل» وسيتي «الوصيف» إلى دوري الأولى، فيما تُوج في الموسم الماضي 2021- 2022 «فرسان هسبانيا» كبطل ثالث لدوري الثانية، وحل فريق بينونة في مركز الوصافة، ليصعدان إلى دوري الأولى في الموسم الجديد 2022- 2023.

في المقابل، شارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الدرجة الثالثة في الموسم الماضي 2021- 2022، وضمت إنتر سيتي، الدعم الرياضي، جلف يونايتد، رمال، مدينات، دي جاردنز يونايتد التي لعبت في المجموعة الأولى خلال الدور الأول، وفرق الزمالك، النجوم، الغربية، فليتوود يونايتد، رويال، إيليت فالكونز في المجموعة الثانية، وتُوج جلف يوناتيد بطلاً لدوري الثالثة بعد تفوقه على منافسه فيلتوود يونايتد 3-1 في النهائي.

زيادة الرقعة

تدعم المسابقات الوليدة «دوري الثانية والثالثة»، والتي تأتي ضمن رؤية اتحاد الكرة في زيادة وإثراء المنافسات في المسابقات المحلية، من خلال زيادة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة.

وخطط اتحاد الكرة في تطوير اللعبة وزيادة عدد اللاعبين والأندية، إلى جانب جودة التدريبات ومنح الفرصة أمام المدربين المواطنين الحاصلين على الرخص التدريبية للعمل في الفرق التي ستشارك في المسابقة، إلى جانب زيادة عدد الأندية والمتابعة الجماهيرية واتساع رقعة اختيار المواهب الكروية واكتشافها، وزيادة عدد المباريات والتنافس لجميع الفئات العمرية، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية‪.

ويأتي تنظيم مسابقة دوري الدرجة الثالثة في نسختها الأولى، ضمن رؤية اتحاد الكرة في زيادة وإثراء المنافسات في المسابقات المحلية، من خلال زيادة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة، وتعد المسابقة الوليدة امتداداً لنجاح مسابقة دوري الدرجة الثانية التي شجعت الفرق على خوض غمار المشاركة في المسابقات الكروية المحلية.

بطولات الدوري أدنوك للمحترفين

14 الأندية المشاركة

2 و3 سبتمبر الجولة الأولى

2 يهبط فريقان بنهاية الدوري إلى دوري الأولى

الدرجة الأولى

17 الأندية المشاركة

10 سبتمبر الجولة الأولى

2 يصعد بطل ووصيف الدوري إلى «المحترفين»

2 يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى دوري الثانية

الدرجة الثانية

12 الفرق المشاركة

8 أكتوبر 2022 الجولة الأولى

2 يصعد بطل ووصيف الدوري إلى «الأولى»

2 يهبط صاحبت المركزين الأخيرين إلى دوري الثالثة

الدرجة الثالثة

16 الفرق المشاركة

1 أكتوبر الجولة الأولى

4 فرق صاحبة المراكز الأولى تصعد لدوري الثانية

0 هبوط