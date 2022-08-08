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الرياضي

«خالصة» بطلة كأس الوثبة في «جرامات»

«خالصة» بطلة كأس الوثبة في «جرامات»
9 أغسطس 2022 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «جرامات»

توجت المهرة «خالصة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسم فولون، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم بمضمار جرامات الفرنسي، البالغة جائزته 10 ألف يورو، برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات. واجتمع للسباق البالغ طوله 2200 متر، 7 مهرات وأفراس في سن أربع سنوات فما فوق، وتميز بالتحدي والتكافؤ، بين المتنافسات. وجاء تفوق «خالصة» المنحدرة من نسل «جنرال، بعد فاصل من الإثارة والتشويق، حيث كانت الفوارق بين ثلاثي المقدمة طفيفة، وبفارق عنق عن «إليزيه» لاكيور دي سيرا، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة مارلين مايل، فيما حلت ثالثة بفارق رأس عن الثانية «فتون» للشقب ريسنج، بإشراف شارل جوردين وقيادة فنسنت شيتيت.

كأس الوثبة
كأس الوثبة ستاليونز
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