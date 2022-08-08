موتينج يعود إلى البايرن بعد «إزالة الحصوة»

ميونيخ (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم أن مهاجمه إريك مكسيم تشوبو- موتينج عاد إلى ملعب التدريبات بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة حصوة في الكلى، قبل أيام.

وأكمل تشوبو- موتينج (33 عاماً) جلسة تدريبية مدتها ساعة واحدة وتضمنت تدريبات بالكرة، حسب ما أوضح البايرن، دون أن يحدد الموعد المتوقع لعودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ومنح جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، وذلك بعد أن استهل الفريق مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني «بوندسليجا» بالفوز على آينتراخت فرانكفورت 6-1 يوم الجمعة الماضي.

ومع ذلك، خضع الوافد الجديد ماتيس دي ليخت وكينجسلي كومان وماتيس تيل للتدريبات أيضاً.

ويبدأ بايرن ميونيخ الاستعدادات بكامل صفوفه غداً الثلاثاء، للمباراة المقررة أمام فولفسبورج يوم الأحد المقبل.