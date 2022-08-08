فيرنر يعود إلى لايبزج رسمياً «الثلاثاء»

لايبزج (د ب أ)

ذكر تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية اليوم أن المهاجم الألماني تيمو فيرنر سيكمل صفقة عودته إلى لايبزج الألماني قادماً من تشيلسي الإنجليزي غداً الثلاثاء.

وذكرت شبكة «سكاي» التليفزيونية أيضاً اليوم أنه جرى الاتفاق على انتقال اللاعب إلى لايبزج حامل لقب كأس ألمانيا، وذلك مقابل 20 مليون يورو (4ر20 مليون دولار) بشكل مبدئي.

ويتوقع أن يوقع فيرنر (26 عاماً)، الذي ينتظر وصوله إلى لايبزج اليوم، عقداً لمدة خمسة أعوام، حسب ما أوضحته صحيفة «بيلد».

وكان فيرنر قد انتقل من لايبزج إلى تشيلسي مقابل نحو 55 مليون يورو في عام 2020، بعد أن قضى أربعة أعوام ضمن صفوف الفريق الألماني.

وكان فيرنر ضمن قائمة تشيلسي المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021 لكنه عانى مؤخراً من تراجع وقت المشاركة، ويرغب في الرحيل عن الفريق للمشاركة بشكل أكبر وتأمين تواجده مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 المقررة في قطر.