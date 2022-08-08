الثلاثاء 9 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فيرنر يعود إلى لايبزج رسمياً «الثلاثاء»

فيرنر يعود إلى لايبزج رسمياً «الثلاثاء»
8 أغسطس 2022 17:00

لايبزج (د ب أ)
ذكر تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية اليوم أن المهاجم الألماني تيمو فيرنر سيكمل صفقة عودته إلى لايبزج الألماني قادماً من تشيلسي الإنجليزي غداً الثلاثاء.
وذكرت شبكة «سكاي» التليفزيونية أيضاً اليوم أنه جرى الاتفاق على انتقال اللاعب إلى لايبزج حامل لقب كأس ألمانيا، وذلك مقابل 20 مليون يورو (4ر20 مليون دولار) بشكل مبدئي.
ويتوقع أن يوقع فيرنر (26 عاماً)، الذي ينتظر وصوله إلى لايبزج اليوم، عقداً لمدة خمسة أعوام، حسب ما أوضحته صحيفة «بيلد».
وكان فيرنر قد انتقل من لايبزج إلى تشيلسي مقابل نحو 55 مليون يورو في عام 2020، بعد أن قضى أربعة أعوام ضمن صفوف الفريق الألماني.
وكان فيرنر ضمن قائمة تشيلسي المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021 لكنه عانى مؤخراً من تراجع وقت المشاركة، ويرغب في الرحيل عن الفريق للمشاركة بشكل أكبر وتأمين تواجده مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

أخبار ذات صلة
توخيل: تشيلسي يحتاج إلى مدافعين جدد!
لايبزج لا يعرف الخوف!
تيمو فيرنر
تشيلسي
لايبزج
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يستقبل وفداً من جامعة إكستر البريطانية
الإمارات
حاكم الشارقة يستقبل وفداً من جامعة إكستر البريطانية
اليوم 14:49
«ناشئة الشارقة» يقدِّمون إبداعاتهم في فن الريزن
دنيا
«ناشئة الشارقة» يقدِّمون إبداعاتهم في فن الريزن
اليوم 14:45
سباق «ياس مول» يعود مجدَّداً
دنيا
سباق «ياس مول» يعود مجدَّداً
اليوم 14:43
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
دنيا
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
اليوم 14:40
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً للضمان المصرفي وحقوق العمال
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً للضمان المصرفي وحقوق العمال
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©