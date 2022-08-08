الثلاثاء 9 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديشامب: بوجبا في المونديال!

ديشامب: بوجبا في المونديال!
8 أغسطس 2022 16:39

برلين (د ب أ)
أعرب ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن ثقته مجدداً في قيام بول بوجبا بدور بارز مع المنتخب في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، رغم غيابه عن الملاعب في بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة.
وعانى بوجبا من مشكلة في الركبة خلال الاستعدادات للموسم بعد عودته إلى يوفنتوس الإيطالي قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.
وكان من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية، كانت ربما ستبدد فرصته في المشاركة بكأس العالم 2022، لكنه اختار العلاج بدلاً من الجراحة أملاً في عودة أسرع للملاعب.
وينتظر أن يشارك بوجبا مجدداً إلى جانب نجولو كانتي في خط وسط المنتخب الفرنسي خلال المونديال الذي ينطلق في نوفمبر، وذلك علماً بأن كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي عانى أيضاً من مشكلات الإصابة في المواسم الأخيرة.
وقال ديشامب بشأن الثنائي في تصريحات لصحيفة «لو باريزيان»: «نحن نتحدث عن لاعبين بارزين يتمتعان بخبرة كبيرة وقدرات قيادية».
وأضاف: «من المهم تواجدهما، لكن لا شيء مضمون، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعداد اللاعبين الشبان». وتابع: «أنا بالطبع على تواصل مع بول، مشاركته في كأس العالم، ليست قابلة للنقاش، اليوم، كذلك يعد أنطوان جريزمان جزءاً أساسياً في خطط ديشامب، رغم أنه سجل ثلاثة أهداف فقط في الدوري الإسباني في الموسم الماضي.
وقال ديشامب: «هو ليس إنساناً آلياً الرأس بالطبع هي من تتحكم في الساقين، وكل لاعب يواجه فترة تراجع في المستوى، عاجلاً أم آجلاً، وهذا يترجم إلى فقدان للثقة».
وأضاف: «أنطوان قدم مواسم مزدحمة للغاية، وقبل مشكلاته البدنية في بداية العام إصابة في الفخذ، كان دائماً بعيداً عن الإصابات خلال مسيرته».
وتابع: «وقبل أشهر قليلة، انتقل من نادٍ لآخر، وربما تأثر بأمور خارجية أيضاً».

أخبار ذات صلة
«الديوك» يشعل الحرب بين ديشامب وزيدان!
«الذئب العجوز» يغادر المستشفى
ديدييه ديشامب
منتخب فرنسا
بول بوجبا
كأس العالم 2022
مونديال 2022
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يستقبل وفداً من جامعة إكستر البريطانية
الإمارات
حاكم الشارقة يستقبل وفداً من جامعة إكستر البريطانية
اليوم 14:49
«ناشئة الشارقة» يقدِّمون إبداعاتهم في فن الريزن
دنيا
«ناشئة الشارقة» يقدِّمون إبداعاتهم في فن الريزن
اليوم 14:45
سباق «ياس مول» يعود مجدَّداً
دنيا
سباق «ياس مول» يعود مجدَّداً
اليوم 14:43
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
دنيا
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
اليوم 14:40
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً للضمان المصرفي وحقوق العمال
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً للضمان المصرفي وحقوق العمال
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©