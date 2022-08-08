قيس الظالعي: طموح «رجبي الإمارات» أكبر من «برونزية آسيا»

جاكرتا (الاتحاد)



أبدى قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، سعادته بنجاح بطولة سباعيات آسيا التي اختتمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، سواء على الصعيد الإداري والتنظيمي أو الفني، ومشاركة 15 دولة، ممثلة بـ 19 منتخباً للرجال من الفئة الثانية، والسيدات في بطولة هي الأكبر تاريخياً لاتحاد قاري عمره 53 عاماً، لذلك لابد من شكر الحكومة واللجنة الأولمبية والاتحاد في إندونيسيا على جهودهم في دعم البطولة والتنظيم الرائع والمتميز.

وقال: أبارك لمنتخب سنغافورة الرجال والسيدات فوزهما باللقب وتأهلهما إلى مستوى النخبة، لينضمان إلى أقوى 8 منتخبات رجال و8 منتخبات سيدات في القارة، وهذا إنجاز يحسب للاتحاد السنغافوري الساعي لتطوير اللعبة والارتقاء بمنتخباته، وخلال الفترة الأخيرة نجح الاتحاد الآسيوي للرجبي في توسيع عضوية الدول المشاركة في نشاطه من 29 دولة في يناير 2020 إلى 36 دولة حالياً، مما يشير إلى أن المستقبل كبير للقارة الأكبر.

وعن فوز منتخب الإمارات للسيدات بالميدالية البرونزية، وما يراه بعض مسؤولي اتحاد الرجبي أن هذا إخفاقاً، قال الظالعي إن المنتخب قدم مباريات جيدة خلال البطولة، وحقق الفوز على منافسين أقوياء، وكان المرشح الأول لحصد الميدالية الذهبية وكأس البطولة، بحكم نيله المركز الثاني في البطولة الماضية، بعد تايلاند التي لم تشارك في تلك البطولة، إلا أن ظروفاً عديدة، جعلته يكتفى البرونزية، ولا نقلل من الإنجاز، ولكن طموحنا أكبر، لأن استعداداتنا جيدة، ولدينا لاعبات على مستوى عالٍ، ونستفيد من تلك التجربة في البطولات المقبلة.

وأضاف: ظهرت « نمور جديدة» للعبة في «القارة الصفراء» سيكون لها مستقبل باهر خلال السنوات المقبلة، مثل المنتخب الأفغاني للرجال الذي حقق إنجازاً كبيراً بفوزه على إيران القوي في نصف النهائي، وتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى المباراة النهائية، ليقابل سنغافورة المنتخب الآسيوي العريق، وأبارك لأفغانستان الميدالية الفضية، وكذلك المنتخب الهندي للسيدات منتخب المستقبل لأن معدل أعماره لاعبيه لا تتعدى 22 عاماً.