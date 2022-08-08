مدفيديف وشفيونتيك يحتفظان بصدارة تصنيف التنس

باريس (أ ف ب)

احتفظ الروسي دانييل مدفيديف، بصدارة ترتيب محترفي كرة المضرب، في حين تقدّم كل من البولندي هوبرت هوركاش والبريطاني كاميرون نوري مرتبة ليحتلا المركزين العاشر والحادي عشر توالياً.

وتوج مدفيديف بأول ألقابه هذا العام بفوزه الأحد بدورة لوس كابوس المكسيكية على الملاعب الصلبة، منهياً سلسلة من خمس هزائم تواليًا في المباريات النهائية بدأت في أواخر العام الماضي في دورة باريس للماسترز وتخللتها الخسارة في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام ضد الإسباني رافايل نادال بعد أن كان متقدماً بمجموعتين.

وجاء تقدم الثنائي هوركاش ونوري، على حساب الإيطالي يانيك سينر المتراجع مرتبتين عقب قراره هذا الموسم عدم المشاركة في دورة واشنطن التي أحرز لقبها العام الماضي.

وتقدم الأسترالي نيك كيريوس، المتوج بدورة واشنطن في أوّل القابه منذ ثلاثة أعوام، 26 مركزاً، ليحتل المرتبة 37 عالمياً، في أفضل ترتيب لوصيف بطل النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، منذ فبراير 2020.

من ناحيته، تقدم الياباني يوشيهيتو نيشيوكا، وصيف كيريوس، 42 مرتبة ليحتل المركز 54 عالمياً، ولكن بعيداً عن أفضل ترتيب له في مسيرته (48 عالمياً في أبريل 2020).

ولدى السيدات، لا تزال البولندية إيجا شفيونتيك متصدرة بفارق كبير عن الأستونية أنيت كونتافيت، فيما انتزعت الإسبانية باولا بادوسا المركز الثالث من اليونانية ماريا ساكّاري.

في المقابل، تقدمت الروسية داريا كاساتكينا، المتوجة الأحد بدورة سان خوسيه الأميركية، ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً في أفضل ترتيب لها في مسيرتها.