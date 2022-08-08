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توخيل: تشيلسي يحتاج إلى مدافعين جدد!

توخيل: تشيلسي يحتاج إلى مدافعين جدد!
8 أغسطس 2022 14:13

لندن (رويترز)
أعرب توماس توخيل مدرب تشيلسي عن سعادته بأداء تياجو سيلفا وسيزار أزبيليكويتا وكاليدو كوليبالي يوم السبت الماضي، لكن مع وصول مجموع أعمارهم إلى 100 عام، فهو يدرك أن النادي يحتاج إلى جيل قادم من لاعبي الخط الخلفي.
وفقد تشيلسي، الذي تغلب على إيفرتون 1-0 في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، جهود أنطونيو روديجر (29 عاماً) وأندرياس كريستنسن (26 عاماً) في نهاية الموسم الماضي، بعد انتقالهما إلى ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، قبل أن يضم السنغالي كوليبالي من نابولي.
وقال المدرب الألماني لموقع النادي على الإنترنت: «نحن سعداء جداً بوجود لاعبين مثل أزبليكويتا وتياجو وكاليدو، لكن من المهم أيضاً أن يكون لدينا الجيل القادم لاستلام المسؤولية منهم في نهاية المطاف في السنوات المقبلة».
وأضاف: «تعتمد اللعبة بشدة على الجانب البدني.. هذا هو الواقع، لذلك نحن بحاجة إلى لاعبين آخرين لتناوب اللعب مع هؤلاء اللاعبين».
وتابع: «بصفة عامة، فإن الواقع يقول إن الثلاثي الخلفي والحارس وثنائي الوسط المدافع المتمثل في جورجينيو ونجولو كانتي، كلهم في الثلاثينات من عمرهم».
وواصل توخيل: «هذا هو الحال وبينما نحن سعداء جداً بهؤلاء الأشخاص، فإننا نحتاج أيضاً إلى التفكير في المستقبل».
ويستضيف تشيلسي، الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي، غريمه اللندني توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل.

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