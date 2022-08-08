1000 مشارك في بطولة دبي لبناء الأجسام

مراد المصري (دبي)



كشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام، إحدى المحطات المؤهلة إلى بطولة مستر أولمبيا الأكبر في العالم للمحترفين، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 1000 لاعب من الهواة و50 لاعباً من «المحترفين».

وتقام بطولة «دبي برو» برعاية نادي أكسجين، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يومي 22 و23 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، وتتاح المشاركة لجميع الجنسيات من كافة أنحاء العالم للمشاركة، في البطولة التي تنظم للمرة الأولي في الإمارات، كما أنها المرة الأولى الشرق الأوسط التي يحصل الفائزون فيها على 9 بطاقات احتراف لفئة الهواة، حيث تؤهلهم هذه بطاقات ليصبحوا محترفين، فيما يحصل المحترفون الفائزون على جوائز مالية، وتعد البطولة مهرجاناً سياحياً لبناء الأجسام، ويتوقع وسيدير العملية التحكيمية للبطولة مجموعة من الحكام العالميين، من أبرزهم رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتتضمن البطولة 6 فئات للمحترفين والهواة هي الفيزيك - رجال هواة، كلاسيك فيزيك - رجال هواة، كمال الأجسام هواة، والفيزيك - رجال محترفين، كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وكمال الأجسام محترفين.

وحضر المؤتمر الصحفي خالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي، وعادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمدرب أحمد عسكر، والمحترف الكويتي أحمد أشكناني.

وقال خالد العور إن البطولة بوابة للرياضيين العرب للتأهل إلى بطولة أولمبيا، وإضافة بارزة على أجندة فعالياتنا السنوية المتنوعة، وتكتسب أهمية كبرى، لأنها تؤهل الرياضيين العرب لينافسوا في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا» التي تعد أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسيكون لهذه البطولة تأثير كبير، نظراً لاتساع شعبية رياضة بناء الأجسام بين جميع فئات المجتمع، من مختلف الأعمار والجنسيات، خاصة أن عدد أندية ومراكز اللياقة البدنية في دبي، وصل إلى 400 نادي، كما أن تنظيم البطولة يسهم في تعزيز التنوع في الرياضات الذي يحرص مجلس دبي الرياضي على تحقيقه، من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة والجمهور من أكثر من 200 جنسية يعيشون في دبي لمتابعة بطولات رياضية مختلفة" .