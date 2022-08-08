النوري بطل «اللياقة البدنية»

دبي (الاتحاد)



توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين ببطولة اللياقة البدنية في نسختها الثانية، والتي أقيمت في نادي سيفين جيم الرياضي في دبي، وبحضور أحمد بن ظبوي الفلاسي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة اللياقة البدنية.

وأحرز بدر محمد النوري المركز الأول برصيد 254 نقطة، وتبعه عبد الله محمد السويدي، «228 نقطة»، وإسماعيل إبراهيم الحمادي «222 نقطة».

وأشاد الشيخ عبد الله الشرقي بالمستويات البدنية والفنية للمشاركين، مبدياً سعادته بذلك لإنشاء منتخب قوي قادر على خوض أقوى البطولات، ومقدماً الشكر إلى لجنة اللياقة البدنية للجهود المبذولة في تطوير اللعبة، والعمل على تشكيل المنتخب الوطني، مؤكداً أن هذا العمل يعد ناجحاً من جميع الجوانب، ويعكس اهتمام ودعم مجلس الإدارة، وبارك للاعبين الفائزين في البطولة، ومتمنياً لهم المزيد من النجاح مستقبلاً.