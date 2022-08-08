الإمارات تحصد «فضية» كأس العالم للأولمبياد الخاص



أبوظبي (الاتحاد)

حقق المنتخب الموحد لكرة السيدات للأولمبياد الخاص الإماراتي إنجازاً جديداً، بحصوله على الميدالية الفضية، لكأس العالم للأولمبياد الخاص الموحد، في ديترويت بولاية ميشيجان الأميركية، وأقيمت البطولة من 31 يوليو الماضي إلى 6 أغسطس الجاري.

وضم الفريق نخبة لاعبات الأولمبياد الخاص، من ذوي الإعاقة والتحديات الذهنية وشريكاتهن من اللاعبات من غير ذوي الإعاقة.

وسبق المشاركة دخول المنتخب معسكراً تدريبياً مغلقاً لمدة 12 يوماً، ضمن فعالية صيف أبوظبي الرياضي، والتي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وسافر بعده إلى أميركا يوم 29 يوليو للمشاركة في البطولة، ضمن 300 رياضي يمثلون 20 وفداً من جميع أنحاء العالم.

وأسهم في دعم المعسكر التدريبي اتحاد كرة القدم، الذي تابع رحلة المنتخب إلى ديترويت ودعمه بالتدريب، ومجلس أبوظبي الرياضي الذي قدم مساحات تدريب مجانية ومركز النقل المتكامل الذي وفر خدمات النقل أثناء المخيم.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ورئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي: أمضى لاعبونا صيفاً مثمراً، حققوا خلاله العديد من الإنجازات، من ألعاب مالطا، إلى دورة الألعاب الوطنية في النمسا، والآن فضية كأس الأولمبياد الخاص الموحد في ديترويت، وأثبتوا قدرتهم على التميز والتفوق في أي حدث رياضي يشاركون فيه مهما كان حجمه، ونتشرف بإهداء إنجاز منتخب السيدات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الداعمة الأولى للمرأة الإماراتية وللرياضة النسائية. وأضافت: مثل كأس الأولمبياد الخاص الموحد في ديترويت، فرصة رائعة للاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي، للتفاعل مع لاعبات كرة القدم من المنتخبات الأخرى المشاركة من جميع قارات العالم، وتؤكد هذه الإنجازات المتواصلة للاعبينا في الأشهر الأخيرة، على أننا استطعنا الحفاظ على إرث دورة الألعاب العالمية في أبوظبي 2019، وكذلك على أننا استطعنا تجاوز التحدي الكبير الذي مثلته فترة انتشار جائحة «كوفيد -19»، وكل لاعبينا عادوا بشكل قوي للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية حول العالم، وفي الأولمبياد الخاص الإماراتي بقيادة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نحرص على تقديم أفضل الفرص للاعبينا في داخل الدولة وخارجها.

وأضافت: نشكر شركائنا من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ونثمن دورهم الداعم والرئيسي في تعزيز مبدأ الشراكة والمسؤولية المجتمعية.

من ناحية أخرى، حرص الدكتور تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي على تفقد برنامج الكشف الصحي على اللاعبين المشاركين في البطولة، حيث تم توقيع الكشف الصحي على لاعبي 20 دولة التي شاركت في الكأس، سواء البنات والرجال، كما حضر عدداً من المباريات النهائية، والتقى المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي ورؤساء وفود الإمارات ومصر والسعودية والمغرب.

وأشاد شرايفر بالنتائج التي حققها الدول ممثلي الأربعة، وفوز السعودية بالميدالية الذهبية، واحتفاظ مصر بالميدالية البرونزية التي فازت بها في كأس 2018، والإمارات بالفضية، وحصول المغرب على المركز الرابع، مشيداً بالطفرة الحقيقية لأنشطة الأولمبياد الخاص بالمنطقة ورغم ما تعرض له العالم بسبب جائحة كوفيد وتوقف النشاط الرياضي، إلا أن منطقة الشرق الأوسط استطاعت خلال تلك الجائحة إقامة العديد من الأنشطة عن بُعد، ولاحظ أن الأنشطة المختلفة شهدت زيادة مطردة، ولم يكن من الغريب أن تحقق برامج المنطقة تلك النتائج المشرفة في كأس العالم، وكان يتابع نتائج المباراة والمستوى الفني والمهاري للفرق، وما وصلت إليه من تطور ونتائج البرامج العربية في الكأس خير دليل على ذلك.