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الرياضي

«دي بي وورلد للجولف» تنطلق بعد 100 يوم

«دي بي وورلد للجولف» تنطلق بعد 100 يوم
8 أغسطس 2022 13:13


دبي (الاتحاد)

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بدأ العد التنازلي لبطولة جولة دي بي وورلد العالمية، حيث يُختتم موسم الجولة في دبي، مع تبقي 100 يوم على انطلاق فعاليات الحدث المرتقب الذي سيكون الخامس لهذا العام، ضمن سلسلة رولكس، ويقام في عقارات جميرا للجولف.
وتتميز البطولة بأنها تجمع أفضل اللاعبين، بحسب تصنيف أداء الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد، بالتعاون مع رولكس، لتقدم عرضاً ستكون الجماهير في الإمارات والعالم بانتظاره على ملعب الأرض «ذا إيرث» بداية من 17 نوفمبر المقبل.
يتوقع أن تشهد البطولة مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم والأبطال السابقين للجولة تحديداً، ومنهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المتوج بأربع ألقاب كبرى، الإنجليزي مات فيتزباتريك، الذي حقق لقب بطولة أميركا المفتوحة هذا العام، والإسباني جون رام الحاصل على أربع ألقاب في سلسلة رولكس، بالإضافة إلى كولين موريكاو الذي يدافع عن لقبه، بعدما أصبح أول أميركي يُتوج بثنائية بطولة جولة دي بي وورلد والتصنيف العالمي لجولة دي بي وولد، بعد منافسة مثيرة العام الماضي.
بالإضافة إلى كل المنافسات التي ستكون داخل مضمار الجولف، هناك الكثير للجماهير للاستمتاع خارجه أيضاً في قرية البطولة التي ستلبي احتياجات الأطفال والعائلات والحضور من كافة فئات المجتمع في الإمارات.
وعلى غرار النسخ الماضي، يتم تقديم خدمات الضيافة المتعددة والمتنوعة من بعض من أرقى المطاعم في المنطقة، إلى جانب أنشطة من بعض العلامات التجارية الرائدة في الإمارات، بالإضافة إلى الموسيقى الحية وعروض الأكروبات، ويمكن للجماهير أن يتوقعوا المزيد من هذا الأمر هذا العام، إلى جانب إقامة يوم السيدات للعام الثاني على التوالي، والذي سيوفر ورش تدريب للسيدات، ومسابقة أفضل ملابس، ومشروبات مجانية والعديد من الامتيازات الأخرى.
مع بقاء 100 يوم فقط على المناسبة الرياضية والاجتماعية المحبوبة، حث توم فيليبس، رئيس جولة دي بي وورلد في الشرق الأوسط، المشجعين، على اقتناص تذاكر الدخول العام المجانية، أو الاستفادة من إحدى التجارب المميزة المتاحة بعروض خاصة، وقال: مع بقاء 100 يوم فقط على انطلاق جولة دي بي وورلد، تتزايد الإثارة بين عشاق الجولف، وحتى الجماهير من مختلف فئات المجتمع عموماً من غير هواة الجولف في جميع أنحاء الدولة.
وأضاف: تم تسليط الضوء على هذا الأمر، عندما أطلقنا تذاكر البطولة الشهر الماضي.

الإمارات
دبي
عقارات جميرا للجولف
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