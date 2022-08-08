«عبيد» و«جو ستار» يخوضان تحدي «بري كسبروي»



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض المهر «عبيد» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، و«جو ستار» لهلال العلوي، تحدي سباق بري كسبروي للفئة الأولى «الريان كب» البالغ جائزته 50 ألف يورو، والذي يقام غداً «الثلاثاء»، بمضمار دوفيل الفرنسي.

وخصص السباق البالغ طوله 2000 متر على الأرضية العشبية، للخيول العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه خمسة خيول صاحبة تصنيفات عالية ونتائج جيدة في السباقات المصنفة.

وكان «عبيد» المنحدر من نسل «رباح دو كارير»، قد خاض أربعة سباقات خلال تاريخه، حقق خلالها الفوز في آخر مشاركة على لقب بري نيزدور لمسافة 1900 متر، بمضمار لا تست دو بوش، ويشرف عليه المدرب ديديه جوليمين، ويقوده أورتيز مندزابل.

وينتظر أن يكون «جو ستار» بإشراف توماس فورسي وقيادة جيروم كابري، خصماً صعباً، حيث حقق المهر المنحدر من نسل «المرتجز» الفوز في مشاركته الوحيدة في سباق بري تيدجاني للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، بمضمار لاتست دو بوش.

وينافس على اللقب «مناسب» لجونيور سبيد اس ار ال، بإشراف إليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد ايجوم، وسبق له الفوز بسباق بري دولا افاك لمسافة 2100 متر، والذي أقيم بمضمار داكس.

وهناك المهرة «جيد دو كروات» الفائزة بسباق بري بارون كاسكويت، ويشرف عليها أي ديلوفا ويقودها فابريس فيرون، الى جانب «الغدير» للوسمية ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة كريستوف سوميو الذي حل ثانياً بفارق 0,75 طول عن «جو ستار».