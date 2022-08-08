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الرياضي

إيرفن بطل الكلاسيك في «شطرنج العين»

إيرفن بطل الكلاسيك في «شطرنج العين»
8 أغسطس 2022 11:18

 
العين (الاتحاد)

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أحرز الدولي الفلبيني فرانسيس إيرفن لقب بطولة الشطرنج الكلاسيك، ضمن منافسات مهرجان صيف العين الدولي الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة كبيرة من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والآسيوية ونادي العين.
شارك في بطولة الشطرنج الكلاسيك 50 لاعباً ولاعبة من 10 دول، هي الإمارات والهند والفلبين ومصر والبحرين وعُمان وسوريا واليمن وفلسطين وإريتريا.
حضر حفل الختام وتوج الفائزين، أحمد النعيمي نائب المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير الأنشطة والمسابقات بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.
‎ حصد الدولي الفلبيني فرانسيس إيرفن كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج الكلاسيك برصيد 6.5 نقطة، وتبعه الدولي اليمني زايد المنصوري برصيد 6 نقاط، والدولي الهندي محمد راجا «5.5 نقطة».
فازت العيناوية أستاذة الاتحاد الدولي وديمة الكلباني، بجائزة أفضل لاعبة، والعيناوي غيث سعيد النعيمي، بجائزة أفضل لاعب إماراتي، وأمل فاضل الشامسي بجائزة أفضل لاعبة إماراتية، وسعيد الجابري بجائزة أفضل لاعب عيناوي، واليازية حميد الحوسني بجائزة أفضل لاعبة عيناوية.
أقيمت بطولة الشطرنج الكلاسيك طبقا للنظام السويسري من 7 جولات، حيث حصل كل لاعب على زمن تفكير 60 دقيقة للمباراة، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة، من بداية المباراة، حسب نظام فيشر لمسابقات الشطرنج الكلاسيك. 

 

العين
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نادي العين للشطرنج
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