كاساتكينا.. «المركز التاسع» بـ «اللقب الخامس»



سان خوسيه (أ ف ب)

توجت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 12 عالمياً، بلقبها الأوّل هذا العام، بفوزها الصعب في المباراة النهائية لدورة سان خوسيه الأميركية للتنس على الملاعب الصلبة على الأميركية شيلبي رودجرز 6-7 و6-1 و6-2، وتتقدم اللاعبة الروسية الآن إلى المركز التاسع عالمياً في أفضل مركز في مسيرتها.

وهو اللقب الخامس في مسيرة الروسية البالغة 25 عاماً بعد دورات تشارلستون «2017» وموسكو «2018» وملبورن وسان بطرسبرج العام الماضي.

وثأرت كاساتكينا من خسارتها نهائي العام الماضي في ثلاث مجموعات أمام صاحبة الأرض دانيال كولينز.

وحرمت الروسية منافستها الأميركية، ابنة الـ 29 عاماً والمصنفة 45 عالمياً، من لقب أوّل في مسيرتها في ثالث نهائي لها، بعد خسارتها في دورتي باد جاشتاين النمسوية «2014» وريو دي جانيرو «2016».

وحققت رودجرز في المجموعة الأولى عودة قوية، بعدما تمكنت من قلب النتيجة، إثر خسارتها لإرسالها مرتين لتعادل الكفة 5-5، ثم تفرض تفوقها في الشوط الفاصل «تاي بريك» حيث بدت الأصلب.

غير أن كاساتكينا التي أقصت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة رابعة عالمياً وأبرز المرشحات للفوز باللقب في المربع الذهبي، نجحت في رفع مستواها بخلاف منافستها، لتفوز بمجموعتين متتاليتين وتحسم اللقاء لمصلحتها في ساعة و16 دقيقة.