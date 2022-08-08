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الرياضي

سامسونوفا.. «الفرحة الثانية»

سامسونوفا.. «الفرحة الثانية»
8 أغسطس 2022 10:58

 
واشنطن (أ ف ب) 

تُوجت الروسية ليودميلا سامسونوفا بطلة لدورة واشنطن الدولية في التنس، بفوزها على الإستونية كايا كانيبي 4-6 و6-3 و6-3 في المباراة النهائية، واللقب هو الثاني لسامسونوفا في مسيرتها، بعد أن توجت بطلة في دورة برلين العام على الماضي.

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في المقابل، فشلت كانيبي في إحراز لقبها الخامس والأول منذ 9 سنوات، وتحديداً منذ تتويجها في دورة بروكسل عام 2013.
ونجحت ساسمسونوفا «23 عاماً» في تخطي 3 لاعبات مصنفات من بين الست الأوليات في الدورة في طريقها الى اللقب، بعد تخطيها بطلة فلاشينج ميدوز البريطانية إيما رادوكانو والبلجيكية ايليز مرتنز أيضاً.
كانت المرة الثانية التي تلتقي فيها اللاعبتان وجها لوجه، وسبق لسامسونوفا أن تغلبت على الإستونية البالغة 37 عاماً في الدور الأول من بطولة ويمبلدون الإنجليزية العام الماضي.
كسرت كانيبي إرسال منافستها مرة واحدة في المجموعة الأولى لتفوز بها.
وفي الثانية، تقدمت سامسونوفا 4-3، من خلال كسر إرسال منافستها، ثم فازت بالشوطين التاليين لتفرض ثالثة حاسمة، وتكرر السيناريو في المجموعة الثالثة التي انتهت بفوز الروسية 6-3 لتنهي المباراة في ساعة و44 دقيقة.

التنس
أميركا
واشنطن
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