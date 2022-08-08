«الطلاق» بين الاتحاد والنحاس



القاهرة (د ب أ)



أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، قبول اعتذار عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الاستمرار في مهام منصبه، بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وذكر الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: مجلس الإدارة يقبل اعتذار عماد النحاس عن الاستمرار في مهام عمله.

وأضاف أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد.

وعاد الأهلي إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين

ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على مضيفه الاتحاد السكندري،، في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي تعادل سلبياً في المرحلتين الماضيتين مع المقاولون العرب وفاركو، إلى 59 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الاتحاد عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.