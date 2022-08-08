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برشلونة «هجوم كاسح» في «كأس الاستعراض»!

برشلونة «هجوم كاسح» في «كأس الاستعراض»!
8 أغسطس 2022 10:04

 
برشلونة (أ ف ب) 

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قدم برشلونة الإسباني استعراضاً هجومياً، باكتساحه ضيفه بوماس المكسيكي 6-صفر، ليحرز كأس جوان جامبر في مباراة ودية سنوية يقيمها تكريماً لمؤسس النادي.
وقبل أقل من أسبوع على بداية الدوري الإسباني، قدم الوافدون الجدد الى برشلونة أداءً ملفتاً، وعلى رأسهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي افتتح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة بتسديدة من زاوية ضيقة.
ولم ينتظر برشلونة سوى ثوانٍ معدودة، لإضافة الثاني عبر الشاب بدري «4»، قبل أن يسجل الثالث بعد خمس دقائق، بواسطة الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد تمريرة من الوافد الجديد الآخر البرازيلي رافينيا.
ولعب بعدها ليفاندوفسكي دور المرر في الهدف الرابع الذي سجله بدري أيضاً «19»، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني، حين حان دور المهاجم الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج لتسجيل الخامس «49»، قبل أن يضيف الهولندي فرنكي دي يونج السادس قبيل نهاية اللقاء «83».
وشهدت المباراة مشاركة الفرنسي جول كونديه للمرة الأولى بألوان النادي «الكاتالوني»، بعد دخوله في الدقيقة 61، فيما غاب الوافد الجديد الآخر الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب أوجاع في العنق.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ليفانوفيسكي
عثمان ديمبلي
رافينيا
أوباميانج
فرينكي دي يونج
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