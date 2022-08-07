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الرياضي

موراتا يعاقب يوفنتوس بـ«ثلاثية» في «الرباعية»!

موراتا يعاقب يوفنتوس بـ«ثلاثية» في «الرباعية»!
7 أغسطس 2022 22:51

روما (أ ف ب)
عاقب المهاجم الإسباني ألفارو موراتا فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي بتسجيله ثلاثية قاد بها أتلتيكو مدريد للفوز على عملاق تورينو 4-0، وذلك في لقاء ودي كان مقرراً في تل أبيب قبل نقله الى إيطاليا «لأسباب أمنية».
وبعدما دافع عن ألوان يوفنتوس بين 2014 و2016 قادماً من ريال مدريد الذي استعاد خدماته، عاد موراتا مجدداً الى فريق «السيدة العجوز» ولعب معه خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة من أتلتيكو.
وكان بإمكان يوفنتوس تفعيل بند التعاقد نهائياً مع المهاجم الإسباني لكن إدارة النادي قررت التخلي عنه، فعاد ابن الـ29 عاماً مجدداً الى أتلتيكو هذا الصيف رغم الحديث عن رغبة المدرب ماسيميليانو أليجري بالابقاء على خدماته.
على ملعب تمارين يوفنتوس الذي يعرفه جيداً، افتتح موراتا التسجيل منذ الدقيقة 11 بعد تمريرة في العمق من البرتغالي جواو فيليكس، ثم أضاف الثاني بعدما تلاعب بالمدافع الجديد في «السيدة العجوز» البرازيلي غليسون بريمر (43) قبل أن يكمل ثلاثيته بكرة رأسية (63).
وترك بعدها موراتا أرضية الملعب، مُفسحاً المجال أمام البرازيلي ماتيوس كونيا لاستكمال المهرجان التهديفي لفريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني (1+90)، مستفيداً من هشاشة دفاع أصحاب الضيافة.
وتحضر أتلتيكو بهذا الانتصار بأفضل طريقة لبدء مشواره في الدوري المحلي في 15 الشهر الحالي ضد خيتافي، في نفس اليوم الذي يلعب فيه يوفنتوس مباراته الافتتاحية في الدوري الإيطالي على أرضه ضد ساسوولو.

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