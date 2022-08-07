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الرياضي

اليونايتد.. الجراح تنزف مبكراً!

اليونايتد.. الجراح تنزف مبكراً!
7 أغسطس 2022 19:32

 
لندن (أ ف ب) 

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سقط مانشستر يونايتد على أرضه في أول اختبار رسمي لمدربه الجديد الهولندي إريك تن هاج، بخسارته أمام برايتون 1-2 في المرحلة الأولى من بطولة إنجلترا لكرة القدم.
وكان أنصار «اليونايتد» يمنون النفس بانطلاقة جديدة بإشراف تن هاج الذي حقق نتائج لافتة على رأس الجهاز الفني لأياكس امستردام.
لكن المدرب الهولندي ايقن من دون أدنى شك المهمة الصعبة التي تنتظره في «الونايتد» الذي لم يفز باللقب المحلي، منذ اعتزال مدربه الأسطوري السير أليكس فيرجسون عام 2013، ولم يحقق أي لقب منذ تتويجه بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2017.
وعلى الرغم من خسارته أمام برايتون برباعية نظيفة أواخر الموسم الماضي، دخل مانشستر يونايتد المباراة مرشحاً لإحراز نقاطها الثلاث، لكنه قدم عرضاً سيئاً للغاية شبيها بعروضه الموسم الماضي عندما اكتفى بالمركز السادس.
وعلى الرغم من غياب المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي تألق في المباريات التجريبية، بداعي إصابة عضلية، قرر تن هاج عدم إشراك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسياً، معللاً ذلك بأن الأخير عاد قبل أسبوع فقط إلى التدريبات وليس جاهزاً لخوض 90 دقيقة بالكامل.
وأوكل تن هاج مهمة شغل مركز قلب الهجوم إلى صانع الألعاب الدنماركي كريستيان أريكسن الذي لم يكن فعالاً، فحاول مع ماركوس راشفورد فلم تكن حاله أفضل.
كان برايتون الطرف الأفضل في الشوط الأول اعتباراً من الدقيقة 15، وبعد أن أضاع البرتغالي برونو فرنانديز فرصة سهلة ليونايتد عندما أطاح الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة، استحق برايتون التقدم بواسطة باسكال جروس الذي استغل خطأ دفاعياً لينسل من الوراء ويودع الكرة في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا «30».
لم يقم مانشستر يونايتد بأي ردة فعل، فاستغل برايتون هذا الأمر ليضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة ليضيف جروس الهدف الثاني أيضاً «39».
تحسن أداء مانشستر يونايتد في الشوط الثاني من دون خطورة حقيقية على المرمى، لكنه نجح في تقليص الفارق، إثر «دربكة» داخل المنطقة، وهدف عكسي للاعب برايتون الأرجنتيني ألكسيس ماك اليستر «68»، لم يستغل مانشستر يونايتد الدفعة المعنوية للهدف، ونجح برايتون في قيادة المباراة إلى بر الأمان محققاً 3 نقاط ثمينة.
وأهدر ليستر سيتي التقدم بهدفين نظيفين على ضيفه برنتفورد ليخرج متعادلا 2-2.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
برايتون
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