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الرياضي

«سيدات الرجبي» يحرز المركز الثالث في «سباعيات آسيا»

«سيدات الرجبي» يحرز المركز الثالث في «سباعيات آسيا»
7 أغسطس 2022 18:14

 
جاكرتا (الاتحاد)

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تقلد منتخب الرجبي للسيدات الميداليات البرونزية لبطولة سباعيات كأس آسيا التي اختتمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بعد الفوز على إندونيسيا 24-7 في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما نالت سنغافورة «الذهبية» وكأس المركز الأول، بالتفوق على الهند «الوصيف» 17-5.
وقام قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، والدكتور دديك موكريانتو رئيس الاتحاد الإندونيسي، وعدد من رؤساء الاتحادات المشاركة، بتسليم الكأس والميداليات على الفرق الفائزة.
ونقلت فوزية فريدون عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي مشرفة المنتخب للاعبات عقب التتويج، تحيات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، والتهنئة بالفوز بالميداليات البرونزية في أكبر تجمع قاري للعبة، متمنين للفريق المزيد من التوفيق والانتصارات، خلال الفترة المقبلة، وتوجيه الشكر لهن على الظهور المشرف.
وقالت: كنا نتطلع للفوز باللقب، إلا أن الفريق تأثر ببعض الغيابات لعناصر مؤثرة، إضافة إلى ظهور منتخبات قوية في البطولة، مثل سنغافورة والهند، ومع ذلك فإن اللاعبات لم يقصرن وقدمن مستوى طيباً، وفق الظروف المتاحة، ويبدأ المنتخب تدريباته فور وصوله مباشرة إلى البلاد، من أجل الاستعداد للمنافسات الرسمية المقبلة.

الإمارات
الرجبي
إندونيسيا
جاكارتا
قيس الظالعي
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