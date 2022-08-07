الجماهير تعود إلى مدرجات الصين بعد 978 يوماً!



سلطان آل علي (دبي)



استأنف الدوري الصيني مبارياته، بعد نهاية الدور الأول، وفق روزنامة المسابقة، والتي شهدت 10 جولات، محصّلتها صدارة ووهان ثري تاونز الفريق الصاعد حديثاً، ووصافة شاندونج «حامل اللقب» ومن خلفه هينان، وتأتي العودة استثنائية ومفعمة بالحياة بسبب عودة الجماهير للملاعب.

تعتبر الجولة 11 استثنائية في تاريخ الدوري الصيني، حيث يتذكرها الجميع بأنها أول جولة تشهد عودة نظام اللعب المعتاد بمباريات الفرق على أرضها أرضها وخارجها وحضور الجماهير.

وتأتي العودة بعد عامين ونصف العام من الغياب، حيث توقف الحضور الجماهيري منذ عام 2019، مع بداية جائحة «كوفيد-19» في الصين، واستمر ذلك لمدة 978 يوماً، وحازت مباراة داليان برو وشانغهاي بورت على شرف استقبال الجماهير للمرة الأولى، حيث شهد ملعب داليان حضور ما يقارب 16 ألف متفرج، وبتفاعل وحماس لم يره المتابعون منذ مدة طويلة، حتى قبل الجائحة، ورفعت جماهير داليان لافتة «تيفو» عملاقة لتعلن فرحتها بالعودة إلى المدرجات ودعم فريق مدينتها، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتواجه الجهات المنظمة تحدياً كبيراً في تأمين ملاعب جميع الأندية بسبب معاناة بعض المدن من حالات متزايدة، واضطرت الأندية لخوض مبارياتها على ملاعب المنافسين القريبين لتجنب إيقاف الدوري وتأجيل المباريات.