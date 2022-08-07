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بيكنباور: ليفاندوفسكي «الماضي» والبايرن هو «المستقبل»

بيكنباور: ليفاندوفسكي «الماضي» والبايرن هو «المستقبل»
7 أغسطس 2022 17:39

ميونيخ (د ب أ)
أشاد فرانز بيكنباور أيقونة كرة القدم الألمانية بأداء فريق بايرن ميونيخ في أول مباراة له في الموسم الجديد من الدوري الألماني أمام آينتراخت فرانكفورت، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 6-1مساء أول أمس الجمعة.
ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن القيصر (76 عاماً) قوله: «لا أريد أن أهنئ باللقب لكني لم أر مثل هذه المتعة ومثل هذا الأداء منذ فترة طويلة».
وأضاف بيكنباور أن نجاحات نجم خط الهجوم روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن بايرن إلى برشلونة هي الماضي، وأن هذا الفريق هو المستقبل.
يذكر أن بيكنباور المحترف السابق في بايرن ميونيخ هو واحد من أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم وفاز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم عام 1974 لاعباً وعام 1990 مدرباً، ثم تولى رئاسة النادي البافاري على مدار فترة طويلة.
يشار إلى أن بيكنباور انسحب من الحياة العامة إلى حد كبير في الوقت الراهن.
كان فريق بايرن بقيادة وافده الجديد ساديو ماني سيطر على اللقاء مع فرانكفورت، كما قدم الفريق عرضاً مبهرا في بعض فترات لقاء كأس السوبر أمام لايبزج قبل نحو أسبوع وفاز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

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