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الرياضي

ويبر يشيد بقرار اعتزال »الغريم» فيتيل!

ويبر يشيد بقرار اعتزال »الغريم» فيتيل!
7 أغسطس 2022 17:22

برلين (د ب أ)
أشاد الأسترالي مارك ويبر بزميله السابق في سباقات سيارات فورمولا-1، الألماني سيبستيان فيتيل بعدما قرر الأخير اعتزال الرياضة بنهاية الموسم الجاري رغم الصراعات السابقة التي حدثت بينهما عندما كانا في فريق ريد بول.
وقال ويبر (45 عاماً) للموقع الرسمي لفورمولا-1 إن بطل العالم أربع مرات سابقاً حظي بمسيرة مذهلة وكان لا يمكن المساس به لأعوام وتحديداً في الفترة من 2010 إلى 2013 عندما فاز بألقابه، والتي توج فيتيل في بعضها على حساب ويبر.
وقال: «بالطبع تكون الأمور متوترة عندما تتصارعان للفوز بالبطولات وأنتما في المقدمة سوياً».
وأضاف: «دائماً ما يكون هناك القليل من التوتر- من السهل أن تصبحا زملاء في الفريق عندما تتقاتلان على حصد النقاط، ولكن بصراحة، البطولات والانتصارات تعد تحديا أكبر بعض الشيء، والتي يتم الإعلان عنها بوضوح في الكثير من السيناريوهات المختلفة في الرياضة، لم نكن وحدنا في هذا الصدد».
وكان الثنائي اصطدما في حادث شهير في تركيا في عام 2010 وبعدها بثلاثة أعوام تجاهل فيتيل أوامر الفريق ليسرق الفوز من ويبر في ماليزيا.

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