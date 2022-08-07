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الرياضي

زفيريف يعود إلى التدريبات بعد غياب شهرين

زفيريف يعود إلى التدريبات بعد غياب شهرين
7 أغسطس 2022 14:46

برلين (د ب أ)
عاد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف إلى التدريبات بعد أكثر من شهرين من الغياب بسبب إصابة قوية في كاحل القدم.
لكن زفيريف أكد أنه لايزال من المستبعد تماماً لحاقه ببطولة أميركا المفتوحة.
وأوضح البطل الأولمبي زفيريف أنه شعر براحة كبيرة بعد قيامه ببعض التسديدات داخل الملعب، لكن أكد أنه يتوخى الحذر بشأن عودته.
وقال زفيريف لمحطتي «أر تي أل» و«إن تي في» التلفزيونيتين بعد خوض المران: «سعيد، أولاً نظراً لطريقة لعبي والتي كانت مفاجئة للغاية بعد أكثر من شهرين، وثانيا لأنني لا أشعر بالآلم حقاً».
وأضاف: «بالطبع أتحرك بحذر شديد ولم أحمل على ساقي، والآن بمقدرونا أن نواصل التطلع إلى الأمام».
وتعرض زفيريف (25 عاماً) للإصابة خلال مباراته أمام الإسباني رافاييل نادال في المربع الذهبي لبطولة فرنسا المفتوحة في الثالث من يونيو الماضي.
لكن من المرجح غياب النجم الألماني عن بطولة أميركا المفتوحة التي تنطلق في 29 أغسطس الجاري.
وأشار زفيريف: «لعبت الآن بشكل حذر للغاية ولكن لا يزال الطريق طويلاً لخوض بطولات الجراند سلام، لنرى كيف ستسير الأمور».
ويتطلع زفيريف للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس ديفيز في هامبورج منتصف الشهر المقبل.

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