«غالية» و«سكينة» ترفعان شعار «ياس» في كأس الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة إلى مضمار «لاتست دو بوش» الفرنسي عصر غدٍ «الاثنين»، حيث يقام سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو.

وتأتي إقامة السباقات تنفيذاً لاستراتيجية المهرجان، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وهو الحدث الدولي المهم، الذي يجري تنظيمه في العديد من البلدان، وذلك بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

ويتجدد الصراع بين «تيما» الفائزة بسباق الفئة الأولى، والتي تفوقت بفارق أنف عن رفيقة إسطبلها «إيلاف»، وهما لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف توماس دوميللو.

ويقود «تيما» المنحدرة من نسل «بيبي دو كارير» الفارس أورتيز مندزابل، فيما يقود «إيلاف» ابنة «رباح دو كارير» الفارس انتوني كراستوس.

وتنافس على اللقب «غرة الزمان» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة ألكساندر جافلان، وهي فائزة بسباقي الفئة الثانية والثالثة، وحلت رابعة عن «ليدي برنسيس» و«تيما» و«إيلاف» في سباق الفئة الأولى.

وفي نفس الحفل، يجتذب كأس الوثبة ستاليونز بري أركا، لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 16 ألف درهم (8) خيول في سن أربع سنوات فقط، ويمثل خيول الإمارات «غالية» ابنة «مهاب» العائدة لياس لإدارة السباقات، بإشراف شارل جوردين، وقيادة أنتوني كراستوس، وهي غير مهزومة في سباقين في الشارقة وأبوظبي.

ويمثل خيول ياس أيضاً «سكينة» بإشراف تومس دوميللو، وقيادة أورتيز مندزابل، وتمكنت ابنة «رباح دو كارير» من الفوز في الشارقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.