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الرياضي

انتصارات جديدة للإمارات في «أولمبياد الشطرنج»

انتصارات جديدة للإمارات في «أولمبياد الشطرنج»
7 أغسطس 2022 14:00

 
تشيناي (الاتحاد)

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واصلت بعثة الشطرنج النتائج المتميزة في «النسخة 44» لأولمبياد العالمي بمدينة تشيناي الهندية، بفوز منتخب الرجال في مباراتين بالجولتين السادسة والسابعة، بعدما تغلب على كوت ديفوار وكوستاريكا، وتصدر المشهد عبدالرحمن الطاهر الذي يقدم مستويات جيدة، وأضاف إلى رصيده الدولي 30 نقطة حتى الآن، فيما فاز منتخب السيدات على موزمبيق، بعد خسارته من مالدوفيا.
ويتبقى لمنتخب الرجال مواجهة اليابان، بعد خسارته من أسكتلندا في الجولة الثامنة، فيما يلعب منتخب السيدات مع اليابان، بعد خسارته في الجولة الثامنة أمام أستراليا، ولا زالت الطموحات قائمة في عودة البعثة من الهند بنتائج مشرفة على مستوى الرجال والسيدات، بالفوز في آخر جولتين من الحدث العالمي.
حضر المباريات تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، والذي مثل الإمارات في انتخابات اتحاد غرب آسيا، كما شارك في اجتماعات انتخابات الاتحاد الدولي التي جرت على هامش الأولمبياد.
وقالت خلود الزرعوني رئيسة البعثة: كافة الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ومنتخبنا على مستوى الرجال والسيدات، يقدم مستويات متميزة، وسط هذا العدد الكبير من اللاعبين من مختلف دول العالم، وكان حضور رئيس الاتحاد بمثابة دفعة معنوية كبيرة، ونطمح إلى مواصلة النتائج المتميزة في آخر جولتين.
وأشارت إلى أن وجود لاعبي ولاعبات الإمارات في المحفل العالمي، يعد مكسباً كبيراً للشطرنج، وهناك مكاسب أخرى من المشاركة، في مقدمتها الاحتكاك مع مدارس مختلفة، في أجواء تنافسية على أعلى مستوى، بجانب أننا نتطلع إلى حصول لاعبينا على عدد من النقاط التي تضاف إلى تصنيفهم الدولي.

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