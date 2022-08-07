«أبيض الناشئين» يستعد للمشاركة الثانية في «الحقبة الإسبانية»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد الإسباني ألبرتو جونزاليس مدرب منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2006»، الثقة الكاملة في قدرة «الأبيض» على تحقيق نتائج إيجابية، وتقديم المستوى المميز، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب من اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ولجنة المنتخبات الوطنية.

وقال جونزاليس في تصريحات مصورة للحساب الرسمي لاتحاد الكرة على «تويتر»: «نسعى للوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية والأداء قبل انطلاقة المشاركة المرتقبة في كأس العرب، وتركيزنا الأساسي منصب للوصول إلى المشاركة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، والمقررة في إندونيسيا خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر 2022 في أفضل جاهزية».

وستكون المشاركة المرتقبة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاماً، التي ستُقام منافساتها في مدينة وهران الجزائرية في الفترة من 22 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل، البطولة الرسمية الثانية لـ «أبيض الناشئين» تحت إشراف مدربه الحالي، حيث قاد «أبيض الناشئين» في النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين بالسعودية خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر 2021، وخاض منتخبنا ثلاث مباريات بالفوز على سوريا 4-1، وفلسطين 2-0، قبل أن يخسر أمام السعودية «المستضيف» بنتيجة 0-3.

وحول برنامج إعداد «أبيض الناشئين» للمشاركة المرتقبة في كأس العرب والتي يلعب فيها منتخبنا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وفلسطين والسودان، أوضح الاسباني البرتو قائلاً: «بدأنا برنامج التحضيرات بتجميع داخلي في دبي لنحو ثمانية أيام بمشاركة 26 لاعباً، ونستعد للمرحلة الثانية من خلال المعسكر الخارجي في المغرب لمواصلة الإعداد قبل السفر إلى الجزائر».

وتابع: «المنتخب يؤدي حالياً بشكل جيد، ونعمل بكل قوة من أجل تجهيز كل اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج، وهدفنا الظهور بشكل جيد في كل المباريات».

ويُشارك في البطولة 16 منتخباً تم توزيعها على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وستكون كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاماً، محطة إعداد رئيسية لـ «أبيض الناشئين» في مشوار التحضيرات للمنافسة الأهم لخوض تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين، ووضعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إندونيسيا وماليزيا وفلسطين وغوام، والتي تُلعب مبارياتها في إندونيسيا خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر 2022.

ويشارك في التصفيات 44 منتخبا تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، وبحيث ضمت 6 مجموعات 4 منتخبات، وضمت 4 مجموعات 5 منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

يذكر أن الإسباني ألبرتو جونزاليز «بيتو» صاحب الـ 36 عاماً، يعد واحداً من المدربين الأكثر خبرة في المراحل السنية حالياً بالإمارات، حيث قادته التجارب المستمرة في الملاعب المحلية على مدار عقد كامل، من 2011 حتى 2022، للوصول إلى اتحاد الكرة مديراً فنياً لمراكز التدريب قبل توليه مهمة «أبيض الناشئين» كمدرب مكلف.

وابتدر بيتو مشواره التدريبي كمدرب إعداد بدني في إسبانيا مع فرق الفئات في نادي فالنسيا ومدرباً لفرق المراحل العمرية الأقل، قبل وصوله إلى الإمارات في العام 2011 مستفيداً من اتفاقية التعاون لمجلس أبوظبي الرياضي مع ناديه السابق.

ودشن المدرب الإسباني وهو في سن الـ 25 فقط، مشواره في الملاعب المحلية مع فريق نادي الجزيرة تحت 13 عاماً في يوليو 2011، واستمر في التدرج مع فرق المراحل في «فخر أبوظبي» حتى العام 2015، لينتقل بعدها إلى محطته التالية مع نادي العين مدرباً لفرق المراحل تحت 13 و16 و17 علاوة على تعاونه مع الجهاز الفني للفريق الأول كمحلل فني، قبل تعيينه مديراً فنياً لمراكز التدريب وتكليفه بقيادة منتخب الناشئين 2006.