الجزيرة والوصل يلتقيان ودياً في هولندا



مراد المصري (دبي)



يلتقي الجزيرة والوصل ودياً في هولندا غداً «الاثنين»، حيث يقيم الفريقان معسكراً تحضيرياً لانطلاق الموسم الجديد، وذلك مع تواصل اللقاءات بين أنديتنا على الأراضي الأوروبية هذا الصيف التي فرضتها ظروف مختلفة، لعل أبرزها انطلاق الموسم للدوريات الأوروبية مبكراً، أو وجود أنديتنا في مواقع قريبة من بعضها في المعسكرات الخارجية.

وفاز شباب الأهلي على عجمان 1- صفر، في صربيا، وسجل الهدف عزيز جانييف في الدقيقة 82، وأشرك الفريقان أكبر عدد من اللاعبين.

ويعد الوصل الطرف الأكثر ظهوراً في المواجهات بين أنديتنا في أوروبا، وقبل لقاء الجزيرة المقبل، خاض أيضاً مباراة أمام خورفكان، وتفوق 2-1، علماً أن نصف مبارياته في المعسكر الخارجي، بواقع مباراتين من أصل 4 لقاءات مع منافسين من «دوري أدنوك للمحترفين».

وجاءت مواجهات أنديتنا مع نظيرتها السعودية في المرتبة الثانية، بين الأكثر تكراراً، خلال المعسكرات الخارجية، حيث خاض العديد منها مباريات أمام أندية مختلفة، بحكم وجودها في نفس المواقع الأوروبية خلال الصيف.

ومن المتوقع أن تكون هناك المزيد من المباريات بين أنديتنا، عند العودة إلى الدولة، فيما تبقى من أغسطس الجاري، مع بدء العد التنازلي لانطلاق الموسم مطلع سبتمبر المقبل.