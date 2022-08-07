ألميدا بطل جولة بورجوس



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز جواو ألميدا لاعب فريق الإمارات للدراجات، المركز الأول، في المرحلة النهائية من جولة بورجوس، والتي أقيمت على مسار جبلي بطول 170كم، انتهاءً في جبل لاجوناس دي نايلا، وقدم ألميدا أداءً قوياً تمكَّن بفضله من تقليص الفارق بينه وبين منافسيه من فريق إينيوس-جرينادييرز، قبل أن يتمكن من تجاوزهم للتقدم وانتزاع المركز الأول في السباق.

وبفضل أدائه القوي على مسافة التسلق، تقدم ألميدا في مراكز التصنيف العام النهائي للجولة، ليحل في المركز الثاني متأخراً، بفارق 35 ثانية عن منافسة بافل سيفاكوف «إينيوس-جرينادييرز» الذي تصدر التصنيف، وبذلك يسجل فريق الإمارات فوزه الثامن والثلاثين في هذا الموسم.

وقال جواو ألميدا: مضى كل شيء بصورة جيدة في السباق، وتمكنت أخيراً من تحقيق فوز متميز بعد المصاعب التي واجهتها في الأشهر القليلة الماضية، إذ لم يكن أدائي على المستوى المطلوب، وواجهت العديد من الصعوبات لاستعادة لياقتي، وكانت سباقات الأسبوع مهمة للغاية، وشعرت بأنني استعدت لياقتي، وانطلقت لحصد الفوز، وأتطلع الآن إلى المشاركة في جولة إسبانيا بعد أسبوعين، وجاء فوز ليعزز ثقتي بنفسي وبإمكاناتي قبل انطلاق الجولة، وأحظى حالياً بقسط من الراحة، قبل أن أشارك في آخر جلسات التدريب قبل انطلاق جولة إسبانيا.