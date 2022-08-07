«الجودو الذهبي» يدخل معسكر «الأيام الأربعة»

أبوظبي (الاتحاد)



تعود بعثة منتخب الجودو فجر غد «الاثنين»، قادمة من كازاخستان، بعد المشاركة الناجحة في بطولة آسيا للجودو لأبطال النخبة التي أقيمت بمدينة نور سلطان، وخاضت المنافسات 17 دولة من بينها «الرباعي العربي»، الإمارات، والكويت، ولبنان وقطر، واحتل منتخبنا المركز الخامس في الترتيب العام «آسيوياً» والأول «عربياً».

وجاء تتويج منتخب الجودو بصدارة «عرب آسيا»، بعدما حصد ذهبية وزن تحت 100 كجم، وبرونزية تحت 81 كجم، والمركز الخامس في وزنين والسابع في وزن، فيما جاءت اليابان في القمة، ومن بعدها منغوليا، وأوزبكستان وكازاخستان «ذهبية» لكل منها، مثل حصاد منتخبنا الذي احتل الترتيب الخامس، متفوقاً على منتخبات عريقة في مجال اللعبة، وبالتالي فإن الإنجاز الجديد يعتبر رائعاً بكل المقاييس، ويضاف إلى سجل سلسلة الإنجازات الخارجية التي تحققت مؤخراً.

وجدد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو سعادته بالنتائج الرائعة لجودو الإمارات هذا الموسم على المستوى الخارجي، ويمثل استثماراً للاهتمام الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة، في ظل الدعم اللامحدود المستمر والرعاية الكريمة للمواهب الواعدة في المجالات كافة، بجانب جهود مجلس أبوظبي الرياضي، مما أسهم في وجود رياضة الإمارات، في المحافل الرياضية العالمية الخارجية، التي عكست اسم الإمارات، ورفعت رايته عالية خفاقة بين الأمم المتقدمة في تلك المجالات.

وأشار ابن ثعلوب إلى أن منتخب الجودو الأول يدخل معسكراً داخلياً عقب عودته اليوم في دبي، ويستمر لمدة 4 أيام، حتى موعد المغادرة يوم 12 أغسطس الحالي إلى تركيا، ضمن وفد الدولة للمشاركة في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي في تركيا حتى 18 أغسطس، على أن يخلد لراحة 10 أيام قبل معسكر بودابست بالمجر لمدة 3 أسابيع، وبعدها ينتقل المنتخب إلى معسكر جورجيا حتى 2 أكتوبر المقبل استعداداً لبطولة العالم للجودو، التي تقام في أوزبكستان من 2 إلى 12 أكتوبر، قبل استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو، من 21 إلى 23 أكتوبر.